Женщина родила ребенка другой паре после ошибки ЭКО

В Австралии компания Monash IVF, управляющая более чем 100 клиниками ЭКО по всей стране, принесла извинения за то, что пересадила не тот эмбрион женщине, которая затем родила ребенка от другой пары. Путаницу в клинике объяснили «человеческим фактором», пишут CNN и Associated Press.

«От имени Monash IVF я хочу выразить свое искреннее сожаление по поводу произошедшего», — заявил генеральный директор компании Майкл Кнаап.

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В компании не раскрыли имена пар, с которыми произошел этот инцидент, а также не ответили на вопросы о том, когда родился ребенок или кто сейчас осуществляет опеку над ним, из уважения к их частной жизни. Австралийские новостные агентства сообщили, что ребенок родился в 2024 году — это все, что о нем известно на данный момент.

Ошибка произошла в клинике в Брисбене, штат Квинсленд, где закон признает биологическую мать и ее партнера родителями ребенка. Доцент Мельбурнского университета и консультант по вопросам фертильности Королевской женской больницы в Мельбурне Алекс Поляков, заявил, что это первый подобный случай за четыре десятилетия практики ЭКО в Австралии.

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«Нормативная база Австралии в области вспомогательных репродуктивных технологий признана на международном уровне за свою строгость и тщательность», — сказал он CNN.

Ошибку обнаружили в феврале этого года после того, как биологические родители обратились с просьбой перенести оставшиеся эмбрионы к другому поставщику услуг ЭКО. Тогда в отсеке, где хранились биологические материалы пары, обнаружили лишний эмбрион, а компания начала внутреннюю проверку.