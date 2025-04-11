Британская полиция задержала забравшую планшеты у своих дочерей женщину

50-летнюю Ванессу Браун из британской деревни Кобхэм задержали на семь с половиной часов «за конфискацию IPad» ее собственных дочерей, сообщает The Times со ссылкой на комментарии женщины и заявление представителей полиции.

Инцидент произошел 26 марта. Браун, учитель истории в местной школе, забрала у своих дочерей два IPad, чтобы они начали выполнять домашнее задание, и отправилась в дом к своей пожилой матери. Менее чем через час туда пришли полицейские, обвинившие женщину в краже.

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Впоследствии полицейские заявили, что они получили заявление о краже двух IPad от 40-летнего мужчины во время публичного выступления в Кобхэме. Они утверждают, что в дом матери Браун их привели данные встроенных устройств слежения. Они не объяснили, как связаны между собой устройства учителя и пропавшие у другого человека планшеты, и каким образом они получили данные двух IPad семьи Браун.

Женщину, которая настаивала на том, что она имеет право забирать IPad у своих детей, забрали в участок, где она провела более семи часов в камере. Ее освободили под залог, который включал в себя запрет на общение с любыми лицами, которые каким-либо образом связаны с расследованием, в том числе и с ее дочерями. Полицейские также забрали дочь женщины из школы.

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На следующий день полиция признала право женщины распоряжаться устройствами и отменила все ограничения в ее адрес. Сама Браун рассказала журналистам, что потрясена таким обращением с собой, а также стилем общения с ней и ее матерью, «как с преступниками». «Я знаю, что люди сообщают о кражах, нападениях и очень жестоких преступлениях в нашем районе и вокруг него, и они не получают ответа в течение нескольких дней. Я не могу понять, почему [арест] был произведен так быстро», — заявила Браун, назвав сообщение о краже «полностью ложным».