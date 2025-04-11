«Оскар» решили вручать каскадерам

Американская академия кинематографических искусств и наук приняла решение ввести новую номинацию — за «достижения в области постановки трюков». Первую такую награду вручат в 2028 году на 100-й церемонии премии «Оскар».

«С первых дней существования кинематографа постановка трюков была неотъемлемой частью кинопроизводства. Мы гордимся тем, что можем воздать должное инновационной работе этих технических и креативных художников», — говорится в совместном заявлении гендиректора академии Билла Крамера и ее президента Джанет Янг.

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Правила, которым нужно будет соответствовать каскадерам для номинации на «Оскар», объявят в 2027 году, а детали еще должен согласовать совет управляющих и руководство Киноакадемии.

За всю историю существования премии «Оскар» изветсным каскадерам вручали три раза — Яким Канутт получил награду в 1966 году, Хэл Нидхэм — в 2012, а Джеки Чан — в 2016 году. Ранее режиссер и постановщик трюков Дэвид Литч активно выступал за введение специальной номинации для каскадеров. Он дебютировал в кино как со-режиссера «Джона Уика». Также на его счету фильмы «Взрывная блондинка», «Дэдпул 2», «Форсаж: Хоббс и Шоу», «Быстрее пули» и «Каскадеры». Идею ввести отдельную номинацию также активно продвигал известный каскадер Крис О’Хара, пишет The Guardian.

Кроме того, с 2026 года Американская академия кинематографических искусств также начнет вручать награду за «лучший кастинг».