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Мир

Число участвующих в Олимпиаде женщин впервые превысит число мужчин

2 минуты чтения 18:39

Летняя Олимпиада 2028 года в американском Лос-Анджелесе станет первой в истории, где женщин будет, больше чем мужчин. Об этом сообщает «Коса» со ссылкой на утвержденные Международным олимпийским комитетом (МОК) квоты для участников и информацию американских СМИ.

Женщин среди участников Олимпиады будет 50,5 процента, всего в соревнованиях примут участие более 11 тысяч человек. Спортивный директор МОК Кит Макконнелл объяснил это высоким спросом на билеты на женские соревнования во время Олимпиады 2024 года в Париже, возросшим интересом телезрителей, а также положительной динамикой интереса СМИ и международных инвестиций в женский спорт.

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Издание Los Angeles Times сообщает, что число женщин на олимпиаде увеличится за счет расширения турниров по футболу и водному поло — в этих видах спорта впервые количество женских команд будет равным мужским. Также сравняется количество весовых категорий в соревнованиях по боксу.

Журналисты отмечают, что в программу Олимпиады добавят смешанные соревнования по нескольким видам спорта — художественной гимнастике, легкой атлетике, гольфу, стрельбе из лука, настольному теннису и прибрежной гребле. Также в Лос-Анджелесе МОК планирует провести соревнования в пяти новых видах спорта.

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Летняя Олимпиада 2028 года в Лос-Анджелесе пройдет с 14 по 30 июля, часть соревнований организуют за пределами города. Оргкомитет, как сообщают журналисты, придерживается установки на использование уже существующих объектов инфраструктуры. Ранее СМИ сообщали, что власти города планируют сделать его «свободным от автомобилей» на время соревнований и сделать Игры 2028 года «самыми зелеными» в истории. Однако эксперты заявили, что город отстает от графика введения в строй коммуникаций, которые могли бы позволить разгрузить дорожную инфраструктуру.

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