Власти Лос-Анджелеса пообещали «освободить» город от автомобилей

Власти американского Лос-Анджелеса пообещали сделать к Олимпиаде 2028 года город «свободным от автомобилей» и провести «самые зеленые» игры за всю историю. О планах городских чиновников рассказала The New York Times.

Газета со ссылкой на транспортную аналитику сообщила, что средний житель «столицы автомобилей» проводит в пробках 89 часов — это один из самых высоких показателей в США. Мэр Карен Басс в интервью местному телеканалу 4News назвала город «очень зависимым от машин».

Городские власти, рассказывает NYT, запланировали расчистку «бесчисленных полос движения», добавление автобусных маршрутов и расширение железнодорожной сети, в том числе метро. В городе сейчас есть около 120 автобусных маршрутов, восемь линий подземного и надземного метро. В Лос-Анджелесе живет около четырех миллионов человек.

Проблема в том, что местные жители на фоне пандемии коронавируса стали меньше пользоваться метро и автобусами. Городское транспортное управление округа Лос-Анджелес (LACMTA) в конец июля опубликовало статистику, согласно которой использование метро опустилось на уровень 85% от допандемийного 2019 года. На востребованность метро влияют бездомные, которые «фактически превратили поезда в приюты», и участившиеся случаи нападений на пассажиров. Поездки наземным пассажирским транспортом, по данным ведомства, занимают вдвое больше времени, чем поездка на личном автомобиле. Главными причинами названы большие интервалы движения автобусов и удаленные от некоторых жилых кварталов остановки.

План по подготовке к Олимпиаде-2028 был представлен еще в 2022 году и назывался «28 к 28» — столько проектов городские власти запланировали успеть завершить к играм. Исполнительный директор LACMTA Стефани Виггинс обещала проектам «многомиллиардные инвестиции».

Однако пока завершены только пять, сообщила NYT, и до сих пор не начались работы над двумя самыми крупными проектами. Первый — это строительство отдельной полосы для скоростного автобуса вдоль Вермонт-авеню, главного транспортного коридора с севера на юг мегаполиса, по которому сейчас пассажиры совершают ежедневно 45 000 поездок. Второй — проведение ветки метро от центра Лос-Анджелеса до кампуса Калифорнийского университета, где должна будет располагаться олимпийская деревня спортсменов.

Старший научный сотрудник Института исследования транспорта Калифорнийского университета и бывший высокопоставленный сотрудник LACMTA Джошуа Шанк заявил NYT, что к 2028 году не удастся завершить «ту большую часть транзитной системы, на которую можно было надеяться».

С ним в беседе с NYT поспорил исполнительный директор выступающей за расширение сети общественного транспорта общественной организации Move L.A. Эли Липмен. «Я настроен оптимистично, — заявил общественный активист. — Ничто так не мотивирует, как дедлайн».

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Председатель оргкомитета подготовки к олимпийским играм LA28 Кейси Вассерман заявила NYT, что для решения проблемы с автотранспортом местным властям стоит не только заниматься инфраструктурными проектами, но также установить жесткий график допуска в Лос-Анджелес фур с грузами и поощрять горожан переходить на удаленную работу.

Олимпийские игры проводились в Лос-Анджелесе 40 лет назад, в 1984 году. Тогда городские власти арендовали для перевозки спортсменов и зрителей тысячи автобусов, выделяя под них полосы на автомагистралях. Однако владельцы машин тоже чувствовали себя при этом комфортно и до сих пор вспоминают те дни как «автомобильную нирвану».

Организаторам завершившихся накануне в Париже олимпийских игр удалось сделать места проведения соревнований доступными общественным транспортом, отметили собеседники NYT из LA28. Кроме того, подчеркнули они, в городе существует хорошая пешеходная инфраструктура, множество указателей и «армия указывающих куда идти волонтеров». Однако СМИ отмечали при подготовке Олимпиады-2024 сложности, с которыми сталкивались парижане. Полиция сочла часть жителей столицы Франции и пригородов представляющими угрозы безопасности и организовала слежку. Власти выселили из окрестностей парижской олимпийской деревни несколько тысяч бездомных.

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