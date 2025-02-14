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Криминал

Школьник застрелил одноклассника из отцовского карабина

17:08 14.02.2025

12-летний школьник выстрелил своему школьному другу в шею, ранение оказалось смертельным, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на «Сапа Медиа». Подростки хотели поиграть с карабином отца одного из них.

Телеграм-канал Baza сообщает, что инцидент произошел 12 февраля в поселке Чунский одноименного района Иркутской области, приятели встретились в доме, чтобы поиграть. Один из школьников захотел похвастаться охотничьим карабином отца — он открыл оружейный сейф и достал карабин. Подросток хотел передернуть затвор, но вместо этого случайно нажал на курок.

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Выстрел пришелся в шею его приятеля, пуля повредила сонную артерию. Прибывшие медики не смогли помочь пострадавшему и он скончался на месте. Как сообщает «Газета.ру», отец стрелявшего в прошлом работал в полиции и был заместителем начальника районного управления МВД. В полиции он отвечал за охрану общественного порядка.

На пенсии экс-полицейский увлекся охотой — Baza отмечает, что в сейфе находились еще два карабина и одно ружье, а школьнику было известно, где лежат ключи от оружейного сейфа. СМИ не сообщают о мерах, предпринятых в отношении школьника или его родителей. Также отсутствует информация о наличии у отца школьника разрешения на получение оружия.

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