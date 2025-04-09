Тренд в TikTok вынудил кинотеатры запретить детям ходить на «Minecraft в кино» без родителей

Кинотеатры Великобритании и США были вынуждены принять новые меры из-за тренда в TikTok, который призывает зрителей срывать сеансы вышедшего в лидеры проката «Minecraft в кино». Об этом пишет газета The Guardian.

В соцсетях распространяются видео, в которых во время сеанса «Minecraft в кино» зрители вскакивают со своих мест, кричат и бросаются попкорном. Это происходит во время сцены, где актер Джек Блэк выкрикивает «Chicken jockey!» при появлении зомби-наездника на цыпленке.

Сон во время работы оказался полезен для здоровья Он повышает продуктивность и снижает тревожность. 20 минут в день хватит, чтобы чувствовать себя бодро и свежо Общество 5 минут чтения

Тренд стал настолько популярным среди подростков, что многие кинотеатры приняли «меры по борьбе с деструктивным поведением на показах экранизации видеоигры». Некоторые кинотеатры в Великобритании предупредили зрителей, что их выдворят из зала, если они присоединятся к тикток-тренду. Другие сообщили зрителям, что применят стратегию «нулевой терпимости» и остановят показ, «если зрители зайдут слишком далеко».

«Мы не потерпим никаких форм антисоциального поведения, включая громкие крики, хлопки и вопли. Люди, нарушающие правила, будут немедленно удалены из кинозала без права возврат денег за билет», — заявили представители кинотеатра Witney Cineworld.

Руководство американского кинотеатра Township в Вашингтоне, в свою очередь, запретило посещать сеансы фильма несовершеннолетним детям без сопровождения взрослых. Все это, как сообщается, случилось после одного «неприятного инцидента» с группой подростков, которых обвинили в вандализме.

Я переехала в Австрию, и мне все нравится Зарплаты врачей в Европе и России невозможно сравнить, а условия жизни тут прекрасные. Мы очень довольны Общество 7 минут чтения

Фильм «Minecraft в кино», вышедший в прокат 4 апреля, оказался неожиданно успешным в прокате. Экранизация видеоигры собрала более 300 миллионов долларов США за первые выходные, хотя эксперты и аналитики прогнозировали, что фильм добьется гораздо худших финансовых результатов. Большая часть зрителей, посетивших кинотеатры, оказались моложе 25 лет.