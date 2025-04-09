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Интернет и мемы

Тренд в TikTok вынудил кинотеатры запретить детям ходить на «Minecraft в кино» без родителей

2 минуты чтения 17:20 | Обновлено: 17:29

Кинотеатры Великобритании и США были вынуждены принять новые меры из-за тренда в TikTok, который призывает зрителей срывать сеансы вышедшего в лидеры проката «Minecraft в кино». Об этом пишет газета The Guardian.

В соцсетях распространяются видео, в которых во время сеанса «Minecraft в кино» зрители вскакивают со своих мест, кричат и бросаются попкорном. Это происходит во время сцены, где актер Джек Блэк выкрикивает «Chicken jockey!» при появлении зомби-наездника на цыпленке. 

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Тренд стал настолько популярным среди подростков, что многие кинотеатры приняли «меры по борьбе с деструктивным поведением на показах экранизации видеоигры». Некоторые кинотеатры в Великобритании предупредили зрителей, что их выдворят из зала, если они присоединятся к тикток-тренду. Другие сообщили зрителям, что применят стратегию «нулевой терпимости» и остановят показ, «если зрители зайдут слишком далеко».

«Мы не потерпим никаких форм антисоциального поведения, включая громкие крики, хлопки и вопли. Люди, нарушающие правила, будут немедленно удалены из кинозала без права возврат денег за билет», — заявили представители кинотеатра Witney Cineworld.

Руководство американского кинотеатра Township в Вашингтоне, в свою очередь, запретило посещать сеансы фильма несовершеннолетним детям без сопровождения взрослых. Все это, как сообщается, случилось после одного «неприятного инцидента» с группой подростков, которых обвинили в вандализме.

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