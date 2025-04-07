Разгромленный критиками фильм «Майнкрафт» вышел в лидеры проката

Вышедший в прокат 4 апреля фильм «Майнкрафт» достиг цели по кассовым сборам, несмотря на негативные рецензии критиков, сообщает Би-би-си. Фильм собрал 300 миллионов долларов за первые выходные при производственном бюджете в 150 миллионов.

Антураж фильма основан на одноименной компьютерной игре, уступающей по популярности только «Тетрису». На портале Rotten Tomatoes у «Майнкрафт» 87 процентов положительных оценок от зрителей, критики позитивно отозвались о фильме лишь в 47 процентах отзывов.

Самая счастливая страна в мире Когда-то она была частью Российской империи, а теперь строит одну из самых успешных демократий Мир 9 минут чтения

Медиа ABC News утверждает, что «Майнкрафт» уже стал самой успешной адаптацией компьютерных игр в кино и показал лучшие показатели по сборам в первые дни проката среди всех картин 2025 года. Эксперты и аналитики предсказывали, что фильм добьется гораздо худших финансовых результатов.

Журналисты отмечают, что 64 процента посетивших кинотеатры оказались моложе 25 лет. Старший медиа-аналитик американской аналитической корпорации Comscore Пол Дергарабедян заявил, что ошибка в оценках связана с неверными выводами о предпочтениях молодежи в местах просмотра кино. «Молодая аудитория любит ходить в кинотеатр, хотите верьте, хотите нет», — отметил Дергарабедян.

Я переехала в США, и мне не понравилось За год жизни в Америке я поняла, что там небезопасно, дорого и невкусно. И вернулась в Турцию, где мы с мужем живем Общество 8 минут чтения

В «Майнкрафт» снялись известные актеры Джек Блэк, Джейсон Момоа и Дженнифер Кулидж, до выхода на экраны критики положительно оценивали их игру, отмечая «поверхностный» и «утомительный» сюжет. Даты съемок и премьеры фильма переносились, но это не помешало ему привлечь в кинотеатры активных поклонников игры, как отмечает ABC News.

Журналисты утверждают, что успех «Майнкрафт» может стать стимулом для улучшения показателей всего Голливуда в 2025 году. До начала апреля показатели кассовых сборов отставали от прошлогодних на 13 процентов, «Майнкрафт» позволил сократить отставание до пяти процентов.