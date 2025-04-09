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Мир

Названы самые красивые автомобили мира

3 минуты чтения 12:55 | Обновлено: 13:23

Журнал Auto&Design назвал победителей главного конкурса автомобильного дизайна Car Design Award. В 2025 году обладателями этой премии стали команды дизайнеров автомобильных марок Lotus, Ferrari и Renault. 

Lotus Theory 1. Фото: Lotus

Церемония награждения состоялась 8 апреля в престижном музее дизайна ADI в рамках Миланской недели дизайна. Жюри, в составе которых были журналисты из 11 стран, определяли победителей в трех категориях: «Концепт-кары», «Серийные автомобили» и «Язык дизайна бренда». В каждой из них были по 10 финалистов.

Так, в категории «Концептуальные автомобили» победу одержала команда дизайнеров Lotus за проект Theory 1, в котором, по словам жюри, гармонично сочетаются элементы культовых моделей прошлого — Type 72, Esprit и Eleven — а также идеи основателя Lotus и автоконструктора Колина Чепмена.

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«Инновации, экологичность, передовые технологии и захватывающий опыт вождения — один только взгляд на него заставляет сердце биться», — отметили члены жюри конкурса.

Самым красивым серийным автомобилем был назван суперкар Ferrari 12Cilindri. Члены жюри отметили, что в его дизайне воплощена историческая сущность Ferrari с моторами V12 пятидесятых и шестидесятых годов в сочетании с современными аэродинамическими требованиями.

Ferrari 12Cilindri Rosso Imola. Фото: Ferrari

«Неразрывная связь с традициями, устремленная в будущее, позволила объединить в этом проекте два аспекта: спортивность и элегантность. Этот проект стал иконой, которая выходит за рамки стандартов», — отметили судьи.

В особой номинации «Язык дизайна бренда» победу одержала команда дизайнеров компании Renault. Члены жюри заявили, что Renault «встала на смелый путь обновления, сочетая сильную визуальную идентичность со способностью к инновациям и внедрению устойчивых решений». 

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«Новый язык дизайна отличается выразительностью и индивидуальностью, как при создании новых моделей, так и при переосмыслении икон прошлого в современном ключе для продвижения электромобилей», — утверждают судьи.

Премия Car Design Award, которую называют «Оскаром» в мировом автомобильном дизайне, вручается с 1984 года по инициативе журнала Auto&Design.

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