На российском ТВ начали заглушать слово «аборт»

Российский телеканал Ю начал заглушать слово «аборт». В новой серии шоу «Беременна по обману», которое выходит на этом канале, упоминание аборта вырезали по меньшей мере два раза, пишет «Новая газета Европа». Издание «Коса» проверило, что в выпуске шоу на YouTube слово действительно заглушено, при этом на сайте телеканала оно звучит без цензуры.

Журналисты обратили внимание, что шоураннеры канала старались избегать упоминания операции по прерыванию беременности или говорили об этой процедуре исключительно в негативном ключе. Издание напоминает, что какого-либо юридического запрета на использование в России слова «аборт» нет.

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В шоу «Беременна по обману» рассказывают истории женщин, которые забеременели от женатых мужчин. У телеканала Ю также есть еще несколько похожих передач — «Беременна в 45» и «Мама в 16».

На данный момент власти по меньшей мере 19 российских регионов ввели штрафы за «склонение» женщин к абортам. В некоторых регионах, например, в Вологодской области власти пообещали по миллиону рублей клиникам, которые добровольно откажутся от проведения процедур по прерыванию беременности. В итоге больницы начали отказывать женщинам в абортах еще до их запрета.

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В начале апреля стало известно, что в клиниках Татарстана, Московской и Вологодской областях в женских консультациях появятся инсталляции в виде женской руки, держащей эмбрион. По мнению православных активистов, которые и предложили эту инициативу, подобная наглядная демонстрация эмбриона поможет отговорить женщин, желающих сделать аборт.

Одна такая инсталляция стоит три с половиной тысячи рублей. Их предполагается устанавливать на рабочих столах врачей, а также в кабинетах доабортного консультирования.