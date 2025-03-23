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Общество

Телеканал заблюрил афишу группы ДДТ в фильме «Брат-2»

18:46 23.03.2025

Российский развлекательный телеканал «Дом кино» заблюрил афиши рок-группы ДДТ в фильме режиссера Алексея Балабанова «Брат-2» во время показа в субботу. На это обратило внимание «Агентство».

В отредактированных сценах были скрыты афиши ДДТ, висящие у входа в чикагский клуб «Метро». При этом блюр появляется не везде, и на некоторых кадрах афишу рок-группы можно рассмотреть.

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«Агентство» отмечает, что у «Дома кино» нет очевидных формальных причин скрывать логотип ДДТ. Группа занимает антивоенную позицию, а ее лидер Юрий Шевчук ранее был оштрафован по статье о «дискредитации» армии. При этом ни у Шевчука, ни у ДДТ нет каких-либо статусов, которые российские власти накладывают для различных ограничений. Группа и ее члены не являются «иностранными агентами», «нежелательной» организацией, они не внесены в список «экстремистов и террористов» Росфинмониторинга.

В 2022 году суд оштрафовал Шевчука по делу о «дискредитации армии» после концерта ДДТ 18 мая в Уфе, на котором он произнес фразу «Родина — не жопа президента», которая не попала в дело. Полицейские внесли в протокол другие высказывания артиста: «Пацаны наши зачем-то гибнут», «Мы против войны» и «Гибнут старики, женщины и дети».

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Шевчук не пришел на заседание и передал через адвоката, что выступает против любых войн, в том числе «нынешней СВО на Украине». Музыкант заявил, что «любые проблемы и осложнения политического характера между странами и народами нужно решать дипломатическим путем».

После этого группа сообщила о переносе концертов в России на неопределенный срок. На сайте ДДТ есть возможность приобрести билеты только на зарубежные выступления группы.

В фильме «Брат-2» звучат композиции и других исполнителей, выступивших против вторжения в Украину, например, Земфиры, групп «Сплин», «Би-2». «Агентство» не уточнило, были ли вырезаны другие фрагменты фильма. Шевчук ранее называл картину «ужасным, отвратительным националистическим культовым кино», объясняя, почему отказался от участия в съемках.

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