Небрежность владельцев собак оказалась опасна для живой природы

Неосведомленность и небрежное поведение владельцев собак опасны для других живых существ, приводя к загрязнению окружающей среды и увеличивая выбросы углекислого газа, выяснили австралийские ученые. Представители группы исследователей из Университета Кертина рассказали The Guardian, что влияние домашних собак на экологию изучено гораздо меньше, чем влияние кошек.

Авторы работы сообщили, что «самое распространенное крупное хищное животное в мире» «тревожит и убивает» австралийскую дикую природу, в первую очередь прибрежных птиц.

Нападения собак на маленьких пингвинов в Тасмании могут привести к коллапсу колонии этих пернатых, считают ученые. Изучение диких животных, доставляемых в клинику Австралийского зоопарка, показало, что смертность от нападения собак уступает по распространенности только смерти от наезда автомобиля.

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Ученые приводят результаты изысканий коллег из США, которые показали, что олени, лисы и рыси менее активны в диких районах, куда допускались собаки, — или вовсе избегали заходить в такие районы. Другие исследования показывают, что содержащиеся в препаратах от блох и клещей инсектициды убивают водных беспозвоночных, когда попадают в водоемы. Собачьи фекалии не только оставляют запах, но могут влиять на химический состав почвы и рост растений, заявили ученые.

На углеродный след домашних животных также влияет производство сухих кормов. Выбросы парниковых газов этой мировой индустрии составляют от 56 до 151 миллионов тонн CO2, что эквивалентно 60–му месту в мире по уровню выбросов. Более дорогие корма, как правило, экологически чище, но люди предпочитают покупать более дешевые, сказали ученые.

Ведущий автор научной работы, профессор Университета Кертина Билл Бейтман сказал, что исследование не преследовало цели «подвергнуть цензуре» собак. По его словам, ученые хотели «повысить осведомленность» о воздействии на окружающую среду «лучшего друга человека, с которым у людей за несколько тысячелетий сложились практически семейные отношения».

«Мы предоставляем собакам свободу передвижения, потому что они очень важны для нас, в том числе как компаньоны», — объяснил ученый. Он добавил, что собаки оказывают полезное влияние на психическое и физическое здоровье своих владельцев. По словам исследователя,масштабы воздействия собак на окружающую среду объясняются не только их огромным количеством во всем мире, но также «небрежным или неосведомленным поведением самих владельцев».

Результаты исследования были опубликованы в журнале Pacific Conservation Biology.