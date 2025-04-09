Мексика задолжала США много воды

В Мексике пытаются разработать план по увеличению объемов воды, поставляемой страной в США, так как власти опасаются, что президент Дональд Трамп может перенести спор по 81-летнему водному договору в торговые переговоры. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на три источника, знакомых с этим вопросом.

Согласно договору 1944 года, который определяет распределение воды между двумя странами через сеть взаимосвязанных плотин и водохранилищ, Мексика должна отправлять 1,75 миллиона акрофутов воды в США из Рио-Гранде каждые пять лет. Акрофута воды — это количество воды, необходимое для затопления 1 акра (0.4 гектара) на глубину 1 фут (30 сантиметров) — достаточно, чтобы заполнить примерно половину олимпийского бассейна, отмечает агентство.

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Текущий пятилетний цикл закончится в октябре и, согласно данным Международной пограничной и водной комиссии, Мексика отправила США менее 30% необходимой воды. Reuters подсчитал, что Мексика должна столько воды, сколько хватило бы, чтобы снабжать город среднего размера в течение примерно 30 лет.

Мексиканские власти утверждают, что засуха, вызванная изменением климата, делает невозможным выполнение ее обязательств по водному договору, в котором содержится пункт, позволяющий в таких случаях перенести долг за воду на следующий пятилетний цикл.

Однако в США так считают не все. Республиканцы из Техаса уже публично обвинили Мексику в хронических невыплатах воды и вопиющем игнорировании договора.

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Один из собеседников Reuters рассказал, что Мексика надеется достичь соглашения с США в «ближайшие несколько недель», чтобы избежать переноса этой проблемы в текущие торговые переговоры. «Ожидания США должны основываться на реальности. Мы не можем поставлять воду, которой не существует», — пояснил источник агентства, пожелавший сохранить анонимность.

Договор также требует, чтобы США ежегодно поставляли в Мексику 1,5 миллиона акрофутов воды из реки Колорадо. Это обязательство США в основном выполнили, хотя в последнее время поставки были сокращены из-за сильной засухи.