Эстония лишила россиян и беларусов права голоса на выборах

Президент Эстонии Алар Карис подписал закон о поправках в Конституцию, по которому иностранных граждан лишат права голоса на муниципальных выборах. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на заявление главы государства.

«Решение о том, что голосовать на местных выборах смогут только граждане Эстонии и стран Европейского союза, несомненно, законно. Не менее важно, чтобы те, кто остался без права голоса, не думали, что государство хочет исключить их из общественной жизни или видит в них угрозу безопасности», — говорится в заявлении президента Эстонии, текст которого приводит ERR.

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В конце марта парламент Эстонии принял документ, который лишает граждан третьих стран, включая Россию и Беларусь, права голосовать на муниципальных выборах. За поправки проголосовали 93 депутата, против были только семь парламентариев.

Кроме того, как пишет ERR, согласно новым правилам, на выборах, которые пройдут осенью 2025 года проголосовать смогут лица без гражданства, то есть обладатели «серых паспортов», но в дальнейшем права голоса лишатся и они.

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До того, как в стране внесли изменения в Конституцию в местных выборах могли принимать участие граждане Эстонии, Евросоюза, а также иностранцы, которые живут в стране на основании долгосрочного вида на жительство или права на постоянное жительство.

По состоянию на 1 ноября прошлого года, по данным МВД, в Эстонии проживали более 78 тысяч россиян, 2667 граждан Беларуси, а также более 60,5 тысячи человек без гражданства. Всего в Эстонии живет более 1,3 миллиона человек.