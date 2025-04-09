Эксперты заговорили о грядущем буме секонд-хендов

Американские ритейлеры и экономисты ожидают резкого повышения популярности секонд-хендов в США из-за пошлин, которые президент США Дональд Трамп ввел против Китая и других стран — основных поставщиков одежды и обуви, сообщает издание Axios. В 2024 году 97 процентов проданных в США вещей были произведены в других странах.

Исполнительный директор Национальной ассоциации профессионалов перепродажи (NARTS) США Адель Мейер сказала Axios, что ресейл всегда пользуется популярностью, а во времена экономического спада «становится еще лучше». «Во время всех прошлых рецессий эта отрасль процветала», — отметила Мейер.

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Во время Великой депрессии в США также выросли тарифы, и люди обратились к комиссионным магазинам, рассказала Axios профессор Университета Северной Каролины в Уилмингтоне Дженнифер Ле Зотт.

Издание привело пример и Мирового финансового кризиса, во время которого продажи большинства ресейл-магазинов выросли в среднем на треть, по данным исследования NARTS 2009 года. Зотт напомнила, что этому росту мог способствовать рост числа онлайн-площадок по продаже подержанных товаров, таких как eBay.

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По данным Комиссии по международной торговле США, которые приводит Axios, в 2024 году вещи американского производства составляли лишь три процента от общего объема продаж одежды и обуви в этой стране. Почти треть рынка занимают вещи из Китая, пошлины против которого после вчерашнего очередного повышения достигли 104 процентов. Еще четверть производит Вьетнам, против которого в начале апреля Трамп ввел пошлины в размере 90 процентов.