Туристическую компанию поймали на использовании мошеннической схемы с билетами в Колизей

Компания CoopCulture, отвечавшая за официальную продажу билетов на Колизей с 1997 по 2024 год, оштрафована итальянским антимонопольным регулятором на семь миллионов евро за «сознательное содействие существенной и длительной недоступности» билетов по стандартной цене, сообщает The Guardian.

Компания затрудняла туристам покупку дешевых билетов, вынуждая их обращаться к посредникам — туроператорам и онлайн-платформам, которые включали в его цену дополнительные услуги. Оператор при этом мешал покупать билеты на сайте, он создал систему для накопления билетов под собственные платные туры и позволял выкупать остальные ботам, как отмечает Der Spiegel.

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Совокупный штраф участников мошеннической схемы составил почти 20 миллионов евро. Антимонопольный орган Италии отмечает, что из-за множества препятствий и сговора между участниками купить билеты по минимальной цене на официальной платформе было «в принципе невозможно».

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Журналисты подчеркивают, что на сайте самого Колизея, который управляется министерством культуры Италии, указана базовая стоимость билета, она составляет 18 евро. Билет со включенным полным доступом ко всем постройкам парка у арены официально стоит 24 евро. Минимальная же стоимость туров по Колизею на сайте одного из оштрафованных туроператоров немецкого стартапа GetYourGuide Deutschland GmbH начинается от 27 долларов (почти 25 евро).

Итальянские власти не сообщили сумму, которую туристы переплатили за годы функционирования мошеннической схемы. Среди оштрафованных компаний оказались организации из Италии, Германии, Нидерландов и Ирландии. Администрация Колизея отказала журналистам в комментарии.