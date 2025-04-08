Трамп захотел провести военный парад в свой день рождения

Президент США Дональд Трамп планирует провести в Вашингтоне военный парад в день своего рождения, сообщила газета The Hill, ссылаясь на источники в администрации. 14 июня политику исполнится 79 лет.

По данным издания, парад также будет приурочен к 250-летию формирования армии США. Неназванный представитель американских военных подтвердил изданию эти планы, но отметил, что окончательное решение по параду пока не принято.

Газета Washington City Paper пишет, что парад может растянуться более чем на шесть километров — от Пентагона до Белого дома. В публикации также отмечается, что «Трамп на протяжении многих лет мечтал о большом военном параде, который он мог бы возглавить — точно так же, как это делают лидеры других, в основном, авторитарных стран».

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Издание добавляет, что Трамп хотел провести «грандиозный военный парад» еще во время своего первого срока в 2018 году, но тогда эти планы пришлось отменить после того, как военные заявили, что это будет стоить 92 миллиона долларов, чиновники пожаловались, что тяжелая военная техника, включая танки и самолеты, разрушит дороги. Кроме того, обеспечение общественной безопасности во время парада тогда оценили в 21 миллион долларов.

В свою очередь, в Белом доме заявили, что «военный парад не запланирован», передает Associated Press. Однако при этом издание добавляет, что мэр округа Колумбия Мюриэль Боузер подтвердила в понедельник, что администрация Трампа все же обратилась к городу с предложением провести такой парад.