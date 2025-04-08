Работник магазина покончил с собой после шести месяцев без выходных

Менеджер японской сети супермаркетов 7-Eleven покончил с собой после шести месяцев работы без выходных. Инспекция по трудовым стандартам установила, что за день до самоубийства у мужчины развилась тяжелая депрессия, сообщает издание South China Morning Post.

38-летний погибший был менеджером магазина 7-Eleven в префектуре Оита на южном острове Кюсю японского архипелага. Мужчина покончил с собой в июле 2022 года.

На днях комиссия по труду признала самоубийство напрямую связанным с работой погибшего. Родственники мужчины призвали владельцев 7-Eleven, крупнейшей в стране сети магазинов у дома, «улучшить практику управления трудовыми ресурсами» сотрудников магазинов франчайзи, пишет издание.

«Примерно в то время, когда мой муж был назначен управляющим магазина, его обязанности расширились. Он стал подменять внезапно отсутствующих работников и больше не мог брать отгулы», — рассказала журналистам вдова покончившего с собой мужчины.

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Она добавила, что за год, прошедший с момента их свадьбы в марте 2021 года, ее муж редко брал отпуск. Как менеджер он отвечал за широкий круг задач, включая управление товарами, наем персонала и составление графиков работы своего круглосуточного магазина.

Мужчину часто вызывали по первому требованию для решения проблем клиентов, и даже после поздних ночных смен ему звонили по рабочим вопросам, рассказала женщина.

Хотя правила работы магазина предусматривают предоставление сотрудникам как минимум одного выходного дня в неделю, отдельное соглашение позволяет им работать до пяти выходных дней в месяц, фактически снимая ограничение на количество рабочих дней подряд, выяснили журналисты.

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Инспекция по трудовым стандартам подтвердила, что погибший не взял ни одного выходного дня за полгода, и отклонила предложение работодателя считать самоубийство не связанным с переутомлением. По закону, в случае подтвержденной производственной травмы, работодатель обязан выплатить страховую компенсацию семье погибшего и покрыть близким расходы на похороны.

Головной офис 7-Eleven в понедельник, 7 апреля, сообщил семье погибшего, что «физически и объективно» не способен проверять «трудовой статус» каждого сотрудника франчайзингового магазина в отдельности. В сообщении сказано, что в Японии насчитывается около 20 000 магазинов бренда, работающих по франшизе.

Однако адвокат семьи Киоко Ота заявила журналистам, что головной офис получал данные о рабочем времени сотрудников франчайзи, поскольку занимался выплатой им заработной платы. «Головной офис мог бы проверить, не работает ли менеджер непрерывно в течение длительного периода времени, и потребовать от франчайзи внести изменения в график», — объяснила Ота.

«Кароси», или «смерть от переутомления», остается проблемой в Японии последние десятилетия, пишет South China Morning Post. В 2018 году правительство страны ввело правила, ограничивающие количество сверхурочных часов 45 в месяц и 100 в «более напряженные месяцы», однако компании находят способы обойти эти правила, сообщило издание.