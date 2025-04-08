В беларусском колледже провели показательный суд по политической статье

Московский районный суд города Брест провел показательное выездное заседание суда для учащихся политехнического колледжа БрГТУ, сообщает беларусское издание BGMedia со ссылкой на пресс-релиз суда.

Учащимся показали, как проходит судебный процесс на примере политической статьи уголовного кодекса Беларуси за оскорбление Александра Лукашенко (ч. 1 ст. 368 УК). «Подсудимому» мужчине назначили два года «домашней химии» — так называют ограничение свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

«Рождаются и гибнут империи, но смерть остается смертью» Впервые на русском — эссе Олдоса Хаксли, автора антиутопии «О дивный новый мир» Общество 4 минуты чтения

Текст пресс-релиза суда составлен по образцу реальных отчетов о судебных заседаниях. Отмечается также, что «приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке». Необходимость проведения публичной демонстрации судебного заседания для подростков объяснили необходимостью «уберечь несовершеннолетних от опрометчивых поступков».

В УК Беларуси оскорблением Лукашенко считается «умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме», максимальное наказание за него — лишение свободы на пять лет. Под данным беларусского правозащитного проекта «Вясна» эта статья УК является самой популярной среди политически мотивированных — за 2024 год наказание за ее нарушение получили 245 человек из 1721 осужденных по политическим мотивам. Всего же за четыре года по ней осудили более 1200 человек.

Ранее Лукашенко предлагал добавить в УК страны возможность наказывать и за оскорбление бывшего президента Беларуси и ужесточить наказание за насилие или угрозу его применения в адрес действующего главы государства. На данный момент текст законопроекта, который он внес в парламент страны летом 2024 года, не доступен.