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Мир

В беларусском колледже провели показательный суд по политической статье

2 минуты чтения 16:12 | Обновлено: 16:41

Московский районный суд города Брест провел показательное выездное заседание суда для учащихся политехнического колледжа БрГТУ, сообщает беларусское издание BGMedia со ссылкой на пресс-релиз суда.

Учащимся показали, как проходит судебный процесс на примере политической статьи уголовного кодекса Беларуси за оскорбление Александра Лукашенко (ч. 1 ст. 368 УК). «Подсудимому» мужчине назначили два года «домашней химии» — так называют ограничение свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

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Текст пресс-релиза суда составлен по образцу реальных отчетов о судебных заседаниях. Отмечается также, что «приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке». Необходимость проведения публичной демонстрации судебного заседания для подростков объяснили необходимостью «уберечь несовершеннолетних от опрометчивых поступков».

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В УК Беларуси оскорблением Лукашенко считается «умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме», максимальное наказание за него — лишение свободы на пять лет. Под данным беларусского правозащитного проекта «Вясна» эта статья УК является самой популярной среди политически мотивированных — за 2024 год наказание за ее нарушение получили 245 человек из 1721 осужденных по политическим мотивам. Всего же за четыре года по ней осудили более 1200 человек.

Ранее Лукашенко предлагал добавить в УК страны возможность наказывать и за оскорбление бывшего президента Беларуси и ужесточить наказание за насилие или угрозу его применения в адрес действующего главы государства. На данный момент текст законопроекта, который он внес в парламент страны летом 2024 года, не доступен.

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