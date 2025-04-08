В Британии родился первый ребенок от женщины с пересаженной маткой

Впервые в Великобритании после успешной операции по пересадке матки женщина смогла забеременеть, выносить и родить здорового ребенка. Об этом пишет Би-би-си.

По данным издания, ребенок появился на свет 27 февраля 2025 года в больнице королевы Шарлотты на западе Лондона. Мать новорожденной девочки — 36-летняя Грейс Дэвидсон, которой в 2023 году сделали операцию по пересадке матки.

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Сообщается, что Дэвидсон родилась с синдромом Майера-Рокитанского-Кюстера-Хаузера — редким заболеванием, при котором у женщин отсутствует матка, либо она плохо функционирует. Яичники при этом продолжают функционировать, производя яйцеклетки и женские гормоны, что делает зачатие возможным.

В 2019 году Дэвидсон поделилась, что ее сестра Эми Перди готова стать ее донором матки. На тот момент у Перди уже было двое детей и она не планировала больше рожать. Перед операцией по трансплантации матки, обе сестры прошли консультацию у медиков. Кроме того, Дэвидсон и ее муж получили лечение от бесплодия и заморозили эмбрионы. Женщина утверждает, что ей предлагали суррогатное материнство или усыновление, но вынашивание собственного ребенка показалось ей «очень важным».

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По данным издания, операция по трансплантации матки длилась 17 часов. Ее проводила команда из более 30 медиков. После успешной операции Дэвидсон посадили один из сохранившихся эмбрионов с помощью ЭКО и она забеременела с первой попытки.

Ребенок родился с помощью кесарево сечения, пишет Би-би-си. Новорожденную назвали Эми — в честь сестры роженицы, которая пожертвовала ей свою матку.

Дэвидсон поделилась, что после того, как она заведет второго ребенка, ей должны удалить матку. Чтобы организм женщины не отторг матку сестры, она вынуждена принимать иммунодепрессанты. По словам медиков, прием этих препаратов может повысить риск развития некоторых видов рака, особенно при длительном курсе лечения.