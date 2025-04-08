Американскому ученому грозит тюрьма по обвинению в оскорблении монархии Таиланда

Американский ученый Пол Чемберс, работающий в Таиланде, может оказаться в тюрьме на 15 лет по обвинению в оскорблении монархии. Это редкий случай, когда иностранный гражданин якобы нарушил строгий закон королевства об оскорблении монарха, передает телеканал CNN.

Чемберсу, который преподает в Университета Наресуан в центральном Таиланде и пишет аналитические статьи о вооруженных силах и политике королевства, во вторник были предъявлены официальные обвинения. Адвокат ученого Ваннапхат Дженрумджит, сказал, что ордер на его арест был выдан на прошлой неделе после жалобы, поданной региональным армейским командованием. Кроме оскорбления монарха, Чемберсу также предъявлены обвинения по «Закону о компьютерных преступлениях». Ученый отвергает все обвинения, добавил адвокат.

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«Его обвинили в публикации рекламного объявления на веб-сайте Сингапурского института исследований Юго-Восточной Азии в связи с вебинаром ISEAS в октябре 2024 года о кадровых перестановках в армии», — пояснил руководитель правозащитной организации Thai Lawyers for Human Rights Акарачай Чайманикаракате. Ученый отвергает все обвинения, добавил его адвокат.

В Госдепе США заявили, что «обеспокоены» сообщениями об аресте Чемберса и сообщили, что ученому оказывается консульская помощь. «Соединенные Штаты решительно поддерживают свободу слова во всем мире. Мы регулярно призываем власти Таиланда, как в частном порядке, так и публично, защищать свободу слова в соответствии с международными обязательствами», — заявил представитель Госдепартамента телеканалу.

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В Таиланде действует один из самых строгих в мире законов об оскорблении монархии, а критика короля, королевы или наследника престола может привести к максимальному тюремному заключению сроком на 15 лет за каждое правонарушение. CNN пишет, что за последние годы сотни людей были привлечены к ответственности, но иностранцев по этой статье судят редко.

Так, в 2011 году американец тайского происхождения Джо Гордон был приговорен к 2,5 годам тюрьмы за оскорбление монархии после того, как он разместил запрещенную в Таиланде ссылку на биографию короля Пхумипона Адульядета, в переводе которой он принимал участие. Летом 2012 года он получил королевское помилование и был освобожден.