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Мир

Кандидата захотели снять с выборов за обещание переспать с матерями-одиночками

2 минуты чтения 20:09 | Обновлено: 20:10

Филиппинская избирательная комиссия потребовала от кандидата в депутаты национального парламента Кристиану Сиа объяснить, почему он не должен быть исключен из бюллетеня за нарушение правил, запрещающих дискриминирующее и сексистское поведение. Кандидат, выступая на митинге, якобы «в шутку» предложил переспать с матерями-одиночками, у которых «все еще есть месячные», сообщает South China Morning Post.  

Кандидат участвует в промежуточных выборах, которые должны завершиться в мае, он баллотируется от города Пасиг на восточной окраине столичной агломерации Манилы. Сиа — юрист и бухгалтер, выпускник двух престижных католических университетов, пишет издание.

Записанное на митинге 3 апреля видео стало вирусным. «Любая мать-одиночка, у которой все еще идут месячные… Уточню, у нее все еще должны идти месячные, — я пересплю с ней один раз», — заявил на видео Сиа.

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После того, как запись стала вирусной, Сиа у себя в фейсбуке принес извинения, заявив, что сделанное предложение было шуткой, поскольку он женат. Кандидат обвинил своих соперников в том, что они выложили в сеть отредактированный ролик — на нем не слышно смеха зрителей в ответ на фразу, которую он произнес, «чтобы развеять их скуку».

4 апреля директор группе по борьбе с нарушениями филиппинского избиркома Соня Ви-Лосада вынесла кандидату предписание, дав время до 7 апреля, чтобы предоставить официальные объяснения своему высказыванию. До сих пор известно, отреагировал ли Сиа на предписание.

В предписании сказано, что высказывания кандидата «представляют собой возможное нарушение» «Руководства по борьбе с дискриминацией и честной предвыборной агитации». В избиркоме рассказали, что это «прецедент» высказывания сексуализированного характера на выборах.

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Согласно тексту «Руководства», «гендерные домогательства» во время предвыборной кампании, включая сексистские высказывания, считаются серьезным преступлением, а также нарушением законодательства о правах женщин.

В прошедшие выходные комиссия филиппинского избиркома выдала ордер на предъявление обвинений другому кандидату, губернатору штата Восточный Мисамис Питеру Унабиа. Действующий чиновник предложил стипендии «красивым студенткам-медсестерам», заявив, что непривлекательные медсестры вредят здоровью пациентов. «У нас не может быть некрасивых медсестер, потому что когда выздоравливающий пациент-мужчина видит их, его состояние ухудшается», — заявил Унабия во время предвыборного митинга 3 апреля.

Подобное поведение кандидатов сохраняется, так как часто остается безнаказанным и в некоторых случаях приносит пользу на выборах, объяснил политолог Филиппинского университета Жан Франко. Хотя Филиппины стали первой страной Азии, предоставившей женщинам право голоса в 1937 году, женщины в политике все еще подвергаются сексистским нападкам, часто без последствий, рассказал Франко.

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