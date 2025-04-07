СМИ: статус миллионов украинских беженцев в ЕС может оказаться под угрозой

Правовой статус миллионов украинских беженцев в Евросоюзе может оказаться под угрозой, так как у европейских властей нет четкого плана относительно того, что делать после окончания войны, пишет портал Euractiv.

После полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года убежища в странах ЕС попросили более четырех миллионов человек. Их правовой статус определяет Директива о временной защите. Этот документ позволяет гражданам Украины жить, работать и получать доступ ко всем услугам в ЕС. Однако его действие утратит силу вместе с прекращением огня, утверждает издание. В прошлом году, как сообщается, европейские власти согласились продлить Директиву до марта 2026 года.

«Муза» Пушкина добилась симпатии императора, но умерла в бедности Она попала в неравный брак, ее называли «блудницей», но она пожертвовала всем ради счастья Общество 12 минут чтения

После окончания войны и завершения действия Директивы каждая страна-участница ЕС, опираясь национальные законы, должна будет решить, что делать с украинскими беженцами. Как отмечает Euractiv европейские власти будут добиваться их интеграции или подталкивать их к возвращению домой.

В то же время опросы показали, что число беженцев, планирующих вернуться в Украину, сокращается. Так, по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в 2024 году около 65% респондентов были готовы вернуться в Украину после окончания войны, а годом ранее так ответили 77% опрошенных. При этом доля тех, кто не определился, выросла с 18% до 24% в 2024 году, а число тех, кто заявил, что собирается возвращаться на родину, выросло более чем вдвое — с 5% до 11%.

Большинство украинских беженцев, как пишет Euractiv, осели в Польше, Германии, Чехии и Словакии.