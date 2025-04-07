EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

СМИ: статус миллионов украинских беженцев в ЕС может оказаться под угрозой

2 минуты чтения 14:31

Правовой статус миллионов украинских беженцев в Евросоюзе может оказаться под угрозой, так как у европейских властей нет четкого плана относительно того, что делать после окончания войны, пишет портал Euractiv. 

После полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года убежища в странах ЕС попросили более четырех миллионов человек. Их правовой статус определяет Директива о временной защите. Этот документ позволяет гражданам Украины жить, работать и получать доступ ко всем услугам в ЕС. Однако его действие утратит силу вместе с прекращением огня, утверждает издание. В прошлом году, как сообщается, европейские власти согласились продлить Директиву до марта 2026 года.

«Муза» Пушкина добилась симпатии императора, но умерла в бедности
«Муза» Пушкина добилась симпатии императора, но умерла в бедности
Она попала в неравный брак, ее называли «блудницей», но она пожертвовала всем ради счастья
Общество12 минут чтения

После окончания войны и завершения действия Директивы каждая страна-участница ЕС, опираясь национальные законы, должна будет решить, что делать с украинскими беженцами. Как отмечает Euractiv европейские власти будут добиваться их интеграции или подталкивать их к возвращению домой. 

В то же время опросы показали, что число беженцев, планирующих вернуться в Украину, сокращается. Так, по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в 2024 году около 65% респондентов были готовы вернуться в Украину после окончания войны, а годом ранее так ответили 77% опрошенных. При этом доля тех, кто не определился, выросла с 18% до 24% в 2024 году, а число тех, кто заявил, что собирается возвращаться на родину, выросло более чем вдвое — с 5% до 11%.

Большинство украинских беженцев, как пишет Euractiv, осели в Польше, Германии, Чехии и Словакии.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я поставила черный протез глаза
Общество
Я поставила черный протез глаза
Меня много хейтят, но я чувствую себя счастливой, потому что больше не стараюсь казаться «обычной»
00:01
Расследование всей жизни
Криминал
Расследование всей жизни
Тру-крайм писательница много лет пыталась раскрыть серийного убийцу. Его поймали после ее смерти
17:00 6 апреля
«Муза» Пушкина добилась симпатии императора, но умерла в бедности
Общество
«Муза» Пушкина добилась симпатии императора, но умерла в бедности
Она попала в неравный брак, ее называли «блудницей», но она пожертвовала всем ради счастья
00:01 6 апреля
«Рождаются и гибнут империи, но смерть остается смертью»
Общество
«Рождаются и гибнут империи, но смерть остается смертью»
Впервые на русском — эссе Олдоса Хаксли, автора антиутопии «О дивный новый мир»
17:00 5 апреля
Самая счастливая страна в мире
Мир
Самая счастливая страна в мире
Когда-то она была частью Российской империи, а теперь строит одну из самых успешных демократий
00:01 5 апреля
Оставшиеся в живых завидовали мертвым
Мир
Оставшиеся в живых завидовали мертвым
80 лет назад США сбросили атомную бомбу на Хиросиму и Нагасаки. Вот как это было
16:51 4 апреля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования