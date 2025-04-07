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Мир

Гражданину Узбекистана вынесли приговор за службу в российской армии

2 минуты чтения 19:24 7 апреля

Учкурганский районный суд приговорил 51-летнего гражданина Узбекистана, имя которого не называется, к пяти годам колонии общего режима по статье о наемничестве. Мужчину обвиняли в том, что он подписал контракт с российским Минобороны и отправился на войну в Украине. Об этом сообщает Uznews.uz.

Как пишет издание, весной 2023 года мужчина переехал в Приморский край и устроился на работу на ферму. Спустя почти год его задержали и отправили в изолятор временного содержания (ИВС) из-за драки, во время которой мужчина нанес телесные повреждения другому человеку. Там ему пригрозили тюремным сроком и предложили подписать контракт с Минобороны на шесть лет, по которому мужчина должен был поехать на войну.

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Согласно материалам дела, фигуранту предлагали получить российское гражданство по упрощенной процедуре, а также предоставить денежные выплаты в случае ранения и другие льготы. Мужчина сначала отказался, однако, как утверждается, на него надавили другие содержащиеся в изоляторе люди, и вскоре он согласился.

В марте прошлого года обвиняемый принял присягу и получил специальность стрелка. Через полгода он получил российский паспорт, а в ноябре уехал обратно в Узбекистан, не сообщая о наличии российского гражданства. 

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Во время заседания мужчина частично признал свою вину и заявил, что он не был на передовой, не участвовал в боевых действиях и служил в оккупированном Мариуполе. По его словам, он прошел военную подготовку и научился стрелять, однако в части фигурант работал поваром и не был допущен к стрельбе из гранатомета. Мужчина отметил, что подписал контракт под давлением, а затем сбежал с войны и уехал из России.

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