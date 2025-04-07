Мужчина представлялся хирургом и проводил незаконные операции на сердце

Мужчина, представлялвшийся врачом и работавший под псевдонимом британского кардиолога Джона Камма, был арестован в городе Праяградж штата Уттар-Прадеш в Индии после того, как он предположительно убил по меньшей мере семь человек, которым сделал незаконные операции на сердце. Об этом сообщает Hindustan Times.

Как пишет издание, инцидент произошел в городе Дамох в миссионерской больнице, где мужчина, настоящее имя которого Нарендра Викрамадитья Ядав, работал под чужим именем. В местной полиции подтвердили его арест и добавили, что на мужчину завели уголовное дело по статьям о мошенничестве и подлоге и отдельное дело о халатности. К расследованию подключилась Национальная комиссия по правам человека (NHRC).

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Hindustan Times пишет, что Ядав устроился в больницу в январе этого года и проработал там полтора месяца, проведя как минимум 15 операций, после чего исчез из медучреждения в феврале. При этом настоящий Джон Камм предупреждал в своих соцсетях о появившемся мошеннике. Предположительно против него открыто еще одно расследование в индийском штате Телангана.

Дипак Тивари, адвокат и президент окружного комитета по защите детей, заявил, что Ядав провел десятки операций, и реальное количество смертей из-за его «лечения», может быть выше.

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Издание отмечает, что о подставной личности «врача» стало известно после того, как родственники одного из его пациентов предположили, что Ядав не является британским кардиохирургом. Они подали на мужчину жалобу и заявили, что у него нет необходимых документов, подтверждающий обучение в Великобритании.