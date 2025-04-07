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Мир

Медики назвали плюсы и минусы лечения СДВГ у детей

2 минуты чтения 13:21

Группа исследователей под руководством ученых из Саутгемптонского университета 6 апреля опубликовала метаанализ данных о лечении детей с СДВГ, из которого следует, что прием препаратов от СДВГ приводит к повышению давления и пульса у большинства пациентов. На публикацию в журнале The Lancet Psychiatry обратила внимание газета The Guardian.

Ведущий автор исследования Самуэле Кортезе назвал результаты «обнадеживающими», а повышение давления и пульса у детей «небольшим». Он подчеркнул, что лечение СДВГ у детей снижает риск ранней смертности и улучшает успеваемость, хотя при этом немного повышается риск гипертонии  — но не других сердечно-сосудистых заболеваний.

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Согласно метаанализу, у разных препаратов, назначаемых при СДВГ, влияние на давление и частоту сердечных сокращений почти не различается. В обзор были включены как стимулирующие препараты (амфетамины, метилфенидат), так и нестимулирующие (атомоксетин, вилоксазин). Авторы исследования посоветовали пациентам с СДВГ консультироваться с кардиологом перед началом лечения.

Ранее исследование британских медиков показало, что СДВГ связан с сокращением продолжительности жизни у мужчин (на 4,5–9 лет) и у женщин (на 6,5–11 лет). Какие именно факторы влияют на это, авторы исследования не определили.

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Синдром дефицита внимания и гиперактивности встречается примерно у 5% детей и 2,5% взрослых. У людей с СДВГ присутствуют различные симптомы, связанные с трудностями в управлении вниманием, импульсивностью и гиперактивностью. В России запрещены стимулирующие препараты, которые западные медики рассматривают для лечения СДВГ в первую очередь.

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