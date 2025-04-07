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Криминал

Консультант по работе с наркозависимыми заключенными проносила им наркотики

2 минуты чтения 18:22

36-летний консультант по работе по помощи наркозависимым заключенным в немецком городе Бремерфёрде проносила в исправительное учреждение наркотики и мобильные телефоны для заключенных, сообщает Der Spiegel со ссылкой на заявление полиции Ротенбурга-на-Вюмме.

Женщина обвиняется в получении взятки. Следствие считает, что она воспользовалась своим служебным положением, уголовное производство ведется с конца 2024 года. Консультанта задержали в тюрьме и обыскали ее место работы с использованием специально обученной собаки.

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Полиция утверждает, что обыски также были проведены в ее машинах, квартире и доме. Правоохранители отчитались, что им удалось обнаружить улики, но в тексте упоминаются лишь носители информации и документы, на данный момент неизвестно, смогли ли полицейские найти и наркотики.

Der Spigel отмечает, что женщина пока не прокомментировала выдвинутые обвинения. В пресс-релизе полиции нет информации о том, как часто консультант проносила запрещенные предметы в тюрьму, утверждается лишь, что эти действия были «неоднократными».

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Ранее СМИ сообщали о тюрьме для несовершеннолетних в американском штате Калифорния, сотрудники которой устраивали «гладиаторские бои» между подростками. Поединки продолжались с июля по декабрь 2023 года, в почти 70 боях приняли участие 140 детей.

Драки происходили в специально выделенном для этого месте, тюремные сотрудники также назначили для них определенное время в начале дня. Работников обвинили в «создании опасности для детей», жестоком обращении с несовершеннолетними, сговоре и нанесении побоев. Незаконно созданная ими система была раскрыта из-за публикации видеозаписи, на которой несколько детей нападают на 17-летнего подростка. В кадре были видны офицеры тюрьмы, которые не предпринимают никаких действий, чтобы остановить драку, а затем пожимают руки ее участникам.

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