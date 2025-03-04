В тюрьме для несовершеннолетних устраивали «гладиаторские бои»

Тридцати сотрудникам тюрьмы для несовершеннолетних в Южной Калифорнии предъявлены обвинения за организацию так называемых «гладиаторских боев» между подростками, находившимися под их опекой, сообщила CNN со ссылкой на генерального прокурора штата.

В обвинительном заключении утверждается, что сотрудники тюрьмы для несовершеннолетних «Лос Падринос» в округе Лос-Анджелес позволяли, а иногда и поощряли проведение боев. Поединки продолжались с июля по декабрь 2023 года, в почти 70 боях участвовали более 140 детей в возрасте от 12 до 18 лет.

«Драки происходили в начале дня, в определенное время, в определенном месте, для этого было создано пространство и выделено время. План состоял в том, чтобы драки происходили», — заявил окружной прокурор Роб Бонта.

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Сотрудникам пенитенциарного учреждения предъявлены обвинения в «создании опасности для детей», жестоком обращении с несовершеннолетними, сговоре и нанесении побоев. Двадцать два офицера должны будут предстать перед судом округа Лос-Анджелес, сообщила CNN.

Расследование началось после того, как газета Los Angeles Times опубликовала видеозапись, где которой видно, как на 17-летнего подростка нападают по меньшей мере шесть других детей. Они набрасываются на соперника один за другим, а офицеры тюрьмы стоят в стороне и наблюдают за происходящим. Некоторые офицеры, похоже, смеются, а затем пожимают руки участникам избиения ребенка. В помещении есть еще несколько обедающих детей, которые спокойно наблюдают происходящее.

Видео впервые было обнародовано во время судебного заседания, на котором общественный защитник 17-летнего подростка доказывал, что в «Лос Падринос» ребенку небезопасно оставаться и его следует освободить до суда.

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В обвинительном заключении по делу о «гладиаторских боях» фигурируют два сотрудника пенитенциарного учреждения, которые предупреждали коллег о предстоящих боях и советовали «ничего не говорить, не записывать и просто наблюдать». Один из офицеров советовал подросткам «отказаться от лечения, когда они пойдут в медицинский кабинет», процитировала CNN материалы дела.

Департамент пробации округа Лос-Анджелес, в ведении которого находится тюрьма, заявил, что «полностью поддерживает и приветствует» обвинения прокуратуры, и что все причастные к «гладиаторским боям» сотрудники уже находятся в отпусках без денежного содержания.

Адвокат Джамал Тусон, представляющий интересы 17-летнего заключенного «Лос Падринос» и его семьи, назвал предъявленное прокуратурой обвинение «верхушкой айсберга» и заявил о системной проблеме исправительной системы.

По словам юриста, существует «поощряющая отсутствие ответственности и насилие культура», а также политика, побуждающая офицеров «смотреть на происходящее сквозь пальцы, как на том видео». «Реакция других детей, евших свой обед, не выглядела шоком или удивлением, что говорит мне: такое происходит ежедневно», — сказал журналистам Тусон.

Тусон сейчас представляет интересы еще нескольких семей, чьи дети пострадали в «Лос Падринос», сообщила CNN. Среди пострадавших — подросток, получивший травму и сотрясение мозга после того, как его прямо в классе избили до потери сознания.