Иорданский чиновник напал на бортпроводника и пытался открыть аварийные выходы во время полета

Чиновник из Иордании Шади Тайссер Айед Аль-Саайдех устроил дебош на борту самолета авиакомпании AirAsia, летевшего из Малайзии в Австралию. Об этом сообщает австралийский телеканал ABC.

По его данным, 46-летний мужчина напал на одного из членов экипажа, а также пытался открыть аварийные выходы в то время, когда самолет находился в воздухе. После посадки в Сиднее дебошира задержала местная полиция. Как сообщается, ему предъявлены обвинения в создании угрозы безопасности самолета и нападении на экипаж.

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В свою очередь, адвокат Аль-Саайде в прошении об освобождении под залог сообщил, что его доверитель перед посадкой принял два лекарства — снотворное и псевдоэфедрин — средство, обладающее бронхолитическими свойствами. После этого иорданец выпил спиртного и, как утверждает адвокат, не помнит ничего из происходившего на борту во время полета.

Телеканал также уточняет, что Аль-Саайде занимается в правительстве Иордании вопросами управления ядерными отходами, а в Сиднее планировал провести встречи со своими австралийскими коллегами.

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Похожий случай произошел в ноябре 2024 года на борту самолета авиакомпании Korean Air, летевшего из Бангкока в Сеул. Там, один из пассажиров, чье имя не называлось, попытался открыть один из выходов из самолета. На кадрах, снятых одним из очевидцев инцидента, видно, как пассажир несколько раз попытался повернуть ручку двери аварийного выхода, прежде чем экипаж самолета сумел его удержать.