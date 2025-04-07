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Мир

Обманувшую сына ради роскошной жизни героиню документального фильма Netflix обвинили в мошенничестве

2 минуты чтения 16:46 | Обновлено: 16:51

В Сингапуре 84-летней Дионн Мари Ханне предъявили обвинение в мошенничестве. По данным местных СМИ, предполагаемые пострадавшие заявили на британку в полицию после выхода документального фильма на Netflix, в котором рассказывалось, что она якобы обманула собственного сына и оставила его с долгами, чтобы вести роскошный образ жизни. Об этом пишет Би-би-си.

В марте 2025 года состоялась премьера документального фильма на Netflix под названием Con Mum («Мама-аферистка»). Фильм основан на реальной и малоизвестной истории сооснователя сети Longboys Doughnuts Грэма Хорниголда. Шеф-повар никогда не знал свою родную мать, пока летом 2020 года женщина по имени Дионн Мари Ханне не заявила, что ищет сына, которого разлучили с ней в возрасте двух лет. Детали этой истории сходились и мужчина решил наверстать упущенное с матерью время.

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По данным издания, женщина почти сразу после знакомства стала дарить сыну, его партнерше Хизер Канюк и друзьям, дорогие подарки, включая автомобили и недвижимость. Ханне утверждала, что является внебрачной дочерью султана Брунея и поэтому обладает огромным состоянием. Хотя Хорниголд сомневался в правдивости этой истории, он все же сблизился с ней, сообщает Би-би-си. 

Со временем ситуация начала меняться. Ханна стала оставлять сыну и его друзьям крупные счета на оплату своих расходов. По словам шеф-повара, к моменту исчезновения женщины у него пропало 300 тысяч фунтов стерлингов.

Тест ДНК позднее доказал, что женщина действительно является его матерью, отмечает издание.

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После выхода документального фильма, трое мужчин, имена которых не называются, обратились в полицию Сингапура и заявили, что пострадали от мошеннических действий Дионн Мари Ханне. По словам мужчин, женщина утверждала, что смертельно больна и просила их перевести ей деньги. 

Издание пишет, что Ханна добилась помощи от них, когда заявила, что возместит все долги за счет своего огромного наследства. Она также убедила их, что пожертвует миллионы долларов местной мечети и мусульманской некоммерческой организации в Сингапуре.

Сколько денег потеряли ее предполагаемые жертвы, пока неизвестно. Предварительное расследование выявило как минимум пять случаев мошенничества на общую сумму в 200 тысяч сингапурских долларов (149 тысяч долларов США). Женщине предъявили обвинение в мошенничестве, по которой ей грозит до 20 лет тюрьмы.

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