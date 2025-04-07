В интернете резко выросло число дипфейков на российских политиков

В 2025 году в русскоязычном сегменте интернета резко выросло число дипфейков, связанных с политикой и госбезопасностью. Среди популярных персонажей авторов такого контента — главы российских регионов, а наиболее часто затрагиваемая тема — война в Украине. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ассоциации Global Fact-Checking Network (GFCN).

Сообщается, что число дипфейков в российском информационном поле за первые три месяца 2025 года выросло на 65% по сравнению с общим показателем за весь 2024 год. В абсолютных цифрах — 61 уникальный дипфейк и 2,3 тысячи копий — это в 2,6 раза больше, чем за весь 2023 год. По данным аналитиков, первый заметный всплеск подобного контента произошел в августе прошлого года.

Расследование всей жизни Тру-крайм писательница много лет пыталась раскрыть серийного убийцу. Его поймали после ее смерти Криминал 12 минут чтения

В GFCN подсчитали, что 2025 году 89% русскоязычных дипфейков были связаны с политикой, силовыми структурами или вопросами государственной безопасности. Чаще всего в таких видео использовались образы глав российских регионов. Так, одним из самых популярных образов, который набрал около 240 тысяч просмотров, оказалось фейковое видеообращение кемеровского губернатора Ильи Середюка, который якобы попросил прощения у «друзей из Горловки» и заявил, что теперь область будет помогать «ЛНР».

Еще одним популярным русскоязычным дипфейком, набравшим более 200 тысяч просмотров, стало фальшивое заявление экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева. На видео он якобы выступил «против допуска американцев к стратегически важным ресурсам России».

По данным GFCN, война в Украине и все, что с ней связано, остается одной из самых популярных тем для создания дипфейков. Среди наиболее заметных «фейковых проектов» они выделяют псевдоакции «Бремя героев», «Раз в год и папка стреляет» и другие.

Я поставила черный протез глаза Меня много хейтят, но я чувствую себя счастливой, потому что больше не стараюсь казаться «обычной» Общество 11 минут чтения

Политтехнолог и социолог Петр Милосердов считает, что дипфейки легко проникают в политику из-за моды на так называемую «новую искренность» — когда политики ведут себя «нестандартно». Раньше подобные видео вызывали бы недоверие, говорит он, но сейчас «политики зачастую ведут себя абсурднее и смешнее самых смелых предположений». Пока такая искренность в моде, дипфейки будут только развиваться, уверен эксперт.