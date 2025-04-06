Россиянин обстрелял соседа и забросал силовиков взрывчаткой

Житель села Бочкари Целинного района Алтайского края собрал самодельное ружье, чтобы обстрелять односельчанина, об этом сообщает региональное управление Следственного комитета. Попытавшихся помешать сотрудников полиции он забросал самодельной взрывчаткой.

Инцидент произошел вечером 5 апреля. Силовикам все же удалось задержать мужчину, он рассказал, что стрелять в другого жителя села он начал из-за «личных неприязненных отношений». СК провел в доме 45-летнего подозреваемого обыск и нашел в нем взрывчатые вещества и боеприпасы.

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Силовики отчитались о возбуждении уголовного дела по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК). Минимальный срок наказания по ней начинается от 12 лет лишения свободы, максимальный — пожизненное заключение. СК не сообщил о возбуждении дел по факту нахождения боеприпасов и нападения на жителя села. Телеграм-канал Shot отмечает, что пострадавший житель Бочкарей был соседом подозреваемого.

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Ранее сообщалось, что вечером 28 марта в Петергофе был задержан 38-летний мужчина, который ворвался в кафе с травматическим пистолетом и потребовал выдать ему бесплатную шаурму. Угрожавшего оружием сотруднику кафе преступника задержал прибывший наряд полиции, на мужчину оформили административный протокол по статье о мелком хулиганстве (20.1 КоАП РФ).

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