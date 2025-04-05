Мужчина убил ребенка ударом по голове

Житель Новосибирской области убил свою дочь ударом по голове, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Таким способом он пытался успокоить малолетнего ребенка.

Инцидент произошел 2 апреля в одном из сел Каргатского района области. 30-летний мужчина уже находится под стражей, ему предъявлено обвинение по статье об убийстве малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии (ч. 2 ст. 105 УК).

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Телеграм-канал Shot сообщает, что 30-летний Алексей работал школьным охранником, у него есть еще один ребенок, также девочка. Инцидент произошел, пока жена Алексея отводила ее в детский сад. Мужчина не смог успокоить ребенка и, по его словам, решил «шлепнуть девочку по затылку». Она умерла от кровоизлияния в мозг после удара.

Shot также утверждает, что изначально на теле ребенка не было обнаружено следов насилия, а мужчину задержали только после вскрытия. Ранее Алексей судим не был, сам он утверждает, что не рассчитал силу.

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Ранее сообщалось, что в городе Миасс Челябинской области мать, которая устала от криков своего ребенка, попыталась успокоить его с помощью инъекции наркотиков. Ребенок умер от передозировки, а Следственный комитет сообщил, что женщина «неоднократно умышленно вводила наркотические средства с помощью шприца в организм сына».

Силовики также отметили, что в этой семье воспитывались еще три несовершеннолетних ребенка, и пообещали проверить условия их проживания. Против женщины возбудили дело по статье об убийстве малолетнего и начали проверку в рамках дела по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК).