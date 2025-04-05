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Криминал

Мошенники придумали схему похищения денег с участием детей

2 минуты чтения 15:35 5 апреля

Мошенники начали убеждать детей «сдать в аренду» аккаунты в социальных сетях и мессенджерах, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию из пресс-службы «Сбера». Согласившись, ребенок делает владельца аккаунта соучастником мошеннической схемы.

Сотрудники банка рассказали, что злоумышленники пишут детям в игровых сообществах и социальных сетях, они предлагают «арендовать» аккаунт за цену от 500 до 2 тысяч рублей в час. В дальнейшем такой аккаунт используется для совершения мошеннических звонков.

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В бакне отметили, что мошенники меняют изображения профилей на логотипы органов власти и силовых структур, сотовых операторов и банков — это, как утверждают в «Сбере», позволяет считать реального владельца аккаунта соучастником преступной схемы.

Ранее управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД предупреждало россиян, что «сдача в арену» аккаунтов в мессенджере WhatsApp может грозить лишением свободы на срок до 10 лет по статье о мошенничестве (ст. 159 УК), если «арендатор» использует его для мошеннических целей.

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В МВД отметили, что мошеннические колл-центры начали часто арендовать чужие аккаунты и профили. О применении похожей схемы сообщал и мобильный оператор МТС, его представители рассказали, что злоумышленники предлагают своим жертвам всего 200 рублей в день за «аренду».

Получив доступ к аккаунту, мошенники размещают объявления о работе со стабильными и быстрыми выплатами в телеграм-каналах, на форумах и сайтах для поиска работы, а также рассылают родным и знакомым жертвы сообщения с просьбой одолжить денег или предоставить личные данные.

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