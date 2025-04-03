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Общество

МВД пригрозило сроками за сдачу своего WhatsApp в аренду мошенникам

2 минуты чтения 15:02

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России предупредило граждан об уголовной ответственности за сдачу в аренду аккаунтов в мессенджере WhatsApp. Так, если арендаторы станут использовать аккаунт в мошеннических целях, то его хозяин может быть приговорен к лишению свободы на срок до 10 лет, говорится в сообщении ведомства.

Там пояснили, что мошеннические колл-центры часто арендуют аккаунты граждан для совершения противоправных действий. В таком случае, предупредили в ведомстве, арендодатель, согласно действующему законодательству, становится соучастником преступления, ответственность за которое предусмотрена 159 статьей Уголовного кодекса России («мошенничество»).

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Ранее представители оператора связи МТС сообщили о новой мошеннической схеме, в рамках которой злоумышленники предлагают своим жертвам сдать в аренду их аккаунт в мессенджере, а в результате получают полный контроль над учетной записью. Мошенники размещают объявления с обещаниями стабильного дохода и быстрых выплат на форумах, сайтах с вакансиями и в телеграм-каналах.

«Арендовав» аккаунт жертвы в мессенджере, злоумышленники начинают от ее имени рассылать ее родным и знакомым сообщения с просьбой одолжить денег или предоставить личные данные, которые затем используют для новых мошенничеств. При этом в МТС отметили, что мошенники предлагают своим жертвам за аренду их аккаунта сравнительно небольшие деньги — около 200 рублей в день.

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