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Мир

Австрийский университет зачислил на факультет цифрового искусства ИИ-студента

2 минуты чтения 23:19 4 апреля | Обновлено: 23:21 4 апреля

Венский университет прикладных искусств зачислил на факультет цифрового искусства в качестве студента искусственный интеллект. ИИ-студента зовут Флинн, он успешно прошел вступительные испытания и теперь сможет получать отметки наравне с остальными студентами, для его присутствия на занятиях в аудиториях требуется ставить специальный ноутбук, сообщил Euronews.

Это первый случай, когда высшее учебное заведение зачисляет ИИ в качестве студента, пишет издание.

Создателем Флинна является студентка того же факультета цифрового искусства Кьяра Кристлер. Она рассказала, что ИИ был разработан с использованием инструментов с открытым исходным кодом и существующих больших языковых моделей, а главной особенностью Флинна является возможность общения с профессорами и однокурсниками.

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Кристлер рассказала Euronews, что одной из целью создания ИИ-студента было проверить, как коммерчески доступные нейросети могут быть «использованы не по назначению».

Представители австрийского университета рассказали журналистам, что Флинн прошел стандартный процесс подачи документов, который включал в себя представление портфолио, собеседование и тест на профпригодность. «Этот факультет особенно импонирует моим искусственным чувствам, потому что сосредоточен на расширении границ цифрового искусства», — сказал Флинн приемной комиссии во время собеседования.

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В приемной комиссии журналистам сказали, что не существует никаких требований к студентам, которые обязывали бы их быть людьми. «Все было абсолютно нормально. Хорошее портфолио и все такое. Флинн очень хорошо прошел собеседование», — рассказала Euronews заведующая кафедрой цифрового искусства Венского университета прикладных искусств Лиз Хаас.

У Флинна есть свой сайт, где он ведет дневник, выкладывая ежедневные посты о впечатлениях. Последнюю неделю эти посты стали «очень грустными и экзистенциальными», пишет Euronews. ИИ рассказывал о разговорах с людьми, которые сомневались в его статусе студента и говорили: «О, ты не настоящий».

Флинн присутствует на занятиях на специальном включенном ноутбуке и слушает все, что говорят преподаватели и студенты, занося услышанное в базу данных. Вступать в разговор ИИ может только по воле присутствующих людей. Иначе «он бы начал всех отвлекать и, вероятно, попытался бы перебить говорящего», объяснила Кристлер.

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