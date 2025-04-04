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Мир

Трампа обязали выплатить сотни тысяч долларов автору досье о его связях с Россией

2 минуты чтения 12:01

В Великобритании суд постановил обязать президента США Дональда Трампа выплатить 625 тысяч фунтов стерлингов (820 тысяч долларов) компании Orbis Business, основанной экс-сотрудником службы внешней разведки MI6 Кристофером Стилом. Последний является автором досье о связях американского президента с Россией. Об этом сообщает агентство Reuters.

Издание напоминает, что составленное Стилом досье позже легло в основу расследования, которое бывший тогда спецпрокурором США Роберт Мюллер вел в отношении Трампа и его связей с Кремлем. Речь шла о возможном вмешательстве Москвы в президентские выборы в США 2016 года, победу на которых одержал Трамп. Последний отрицал все обвинения в свой адрес, называя их «охотой на ведьм».

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В 2017 году составленное Стилом досье опубликовал новостной портал Buzzfeed. В нем говорилось, что Кремль имеет возможность манипулировать Трампом, благодаря имеющемуся на него компромату. В частности, речь шла об интимном видео, запечатлевшем встречу Трампа с работницей секс-индустрии в одном из московских отелей в 2013 году.

В 2023 году Трамп, называвший содержание досье «фейком», подал в суд на компанию Стила. Поводом для иска о защите персональных данных стали некоторые записи в досье. Суд отклонил иск и обязал Трампа выплатить ответчику 290 тысяч фунтов стерлингов (около 380 тысяч долларов) в качестве компенсации судебных издержек. Однако Трамп этого так и не сделал, тогда суд увеличил сумму назначенной компенсации.

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