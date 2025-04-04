Богатые американцы живут не дольше бедных европейцев

Американские и британские ученые выяснили, что смертность среди самых богатых жителей США примерно равна смертности среди самых бедных жителей Западной и Северной Европы. При этом уровень выживаемости у самых богатых и бедных американцев различается намного сильнее, чем у европейцев. На исследование обратило внимание научно-популярное издание N+1.

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«Это очень тревожно, потому что, на мой взгляд, это говорит о том, что набор стрессовых факторов, которые вредят здоровью американцев, очень обширен, причем настолько, что, даже будучи богатым или состоятельным, вы не сможете от них избавиться», — заявил телеканалу NBC News Атендар Венкатарамани, доцент кафедры политики в области здравоохранения в Школе медицины Перельмана Пенсильванского университета, который рецензировал это исследование.

Для исследования ученые отобрали данные о жителях США и стран Северо-Западной, Восточной и Южной Европы, которым в 2010 году было от 50 до 85 лет, и рассчитали процент смертности среди них к 2022 году. Людей также разделили на четыре группы по уровню благосостояния: от самых бедных до самых богатых.

Кривые Каплана-Мейера для A) США B) Северной и Западной Европы C) Южной Европы D) Восточной Европы

Machado et. al / The New England Journal of Medicine, 2025

Во всех странах выживаемость пожилых людей в течение 12 лет была выше у более богатых жителей. При этом в группе самых богатых пожилых американцев за этот период умерло около 16 процентов человек, а среди беднейших жителей Северной и Западной Европы — 25 процентов.

Разрыв в выживаемости между самыми богатыми и бедными жителями Северной и Западной Европы оказался равен примерно 13 процентам, а в США — 20 процентам. Примерно такие же результаты, как в США, были в Восточной Европе.