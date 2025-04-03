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Общество

Юра Борисов оказался популярнее актера из «Слова пацана» Никиты Кологривого

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Номинированный на «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора» Юра Борисов стал самой популярной персоной на «Кинопоиске» по итогам марта этого года и побил прошлогодний годовой рекорд, который принадлежал актеру из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никите Кологривому. Об этом сообщает «Афиша Daily» со ссылкой на пресс-службу онлайн-кинотеатра.

По данным издания, всего за три месяца этого года Юра Борисов собрал 1,12 миллиона просмотров страницы. При этом страницу Кологривого за весь прошлый год просмотрели 1,04 миллиона человек.

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За Борисовым в рейтинге популярности идут Джейсон Стэтем, Сарик Андреасян, который в начале марта этого года поругался со студентами московского колледжа из-за критики авторского кино, в частности фильмов Андрея Тарковского, и предложил несогласным с его мнением «идти нахер», а также Майки Мэдисон и Иван Янковский.

«Афиша Daily» отмечает, что Борисов уже попадал в пятерку самых популярных актеров «Кинопоиска» после того, как снялся во втором сезоне «Эпидемии». Также на сервисе наблюдался повышенный интерес к актеру после того, как создатели фильма «Мастер и Маргарита» с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь выложили ролик, в котором Борисов озвучивал кота Бегемота. При этом чаще всего страницу актера открывали после объявления номинантов на премию «Оскар» и после церемонии вручения наград.

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Как ранее писало издание, на популярность Кологривого повлияло его участие в сериалах «Слово пацана» и «Два холма», а также в драме «Комбинация». В то же время в марте прошлого года актера задержали после дебоша в баре, а на следующий день арестовали на семь суток. Тогда Кологривый записал видео с извинениями.

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