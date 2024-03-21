Актера Кологривого арестовали на семь суток после дебоша в баре

Центральный районный суд Новосибирска арестовал на семь суток актера Никиту Кологривого по административному делу о мелком хулиганстве после дебоша в местном баре. Об этом пишет ТАСС.

Прокуратура просила арестовать актера на 15 суток за нарушение общественного порядка.

Агентство со ссылкой на материалы дела пишет, что Кологривый в ночь на 20 марта в заведении Tangiers Lounge в Новосибирске нецензурно выражался, бил бармена и официанта, а также ходил по бару с голым торсом. Кроме того, актер приставал к сотруднице бара, а когда она стала сопротивляться, то Кологривый укусил ее за бедра.

Сам актер во время заседания сказал, что раскаивается в содеянном. Он отметил, что 20 марта должен был посетить храм Александра Невского и встретиться с детьми в городской больнице, но не смог это сделать из-за задержания.

После вынесения решения Кологривый сказал, что сожалеет об аресте, потому что из-за него не сможет увидеть дочь. При этом обжаловать его актер не будет.

Кологривого задержали накануне. Издание «Абзац» отмечало, что перед заведением не извинились ни сам Кологривый, ни его директор. Агент актера сообщила: «Все недопонимания уладили по обоюдному решению сторон, это очередная придуманная и раздутая история».

Кологривый в Новосибирске принимал участие в кинофестивале «Семейные традиции».

В России в сети перед президентскими выборам стали публиковать мемы о том, что Кологривый якобы призвал россиян участвовать в акции «Полдень против Путина». Сам актер позже сказал, что решил проголосовать электронно за «лидера нашей страны».

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