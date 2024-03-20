Актера Кологривого задержала полиция после дебоша в ресторане

На актера Никиту Кологривого написали заявление в полицию из-за нарушения порядка в одном из заведений Новосибирска. Об этом сообщили «Коммерсант-Сибирь» в МВД региона.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего», — сказали в полиции. Других обстоятельств там не уточнили.

Местное издание НГС сообщает, что актера задержали и доставили в полицию. По данным телеграм-канала Shot, его могут арестовать по статье о мелком хулиганстве на срок до 15 суток. Телеграм-канал Baza уточняет, что Кологривый сегодня планировал улететь в Москву.

Сотрудники ресторана, рассказали изданию «Абзац», что актер устроил дебош в заведении в ночь с 18 на 19 марта. Baza пишет, что речь идет о заведении Tangiers Lounge. «Так сказать, применял физическое воздействие на сотрудников. На почве сильного опьянения, сексуального интереса к женской половине персонала. Также пострадали два парня, которых он, собственно, бил», — сказали в заведении.

«Абзац» сообщает, что Кологривый подошел к сотруднице ресторана, закрывшей смену, лег на ее колени и начал к ней приставать. Девушка стала сопротивляться, после чего Кологривый укусил ее за ногу. Со ссылкой на очевидцев «Абзац» пишет, что актер также заламывал официантке руки. RT уточняет, что актер также кидался на людей и снимал с себя одежду.

В «Абзаце» добавляют, что ни Кологривый, ни его директор перед рестораном не извинились. Агент актера Алла сказала изданию: «Все недопонимания уладили по обоюдному решению сторон, это очередная придуманная и раздутая история».

В Новосибирске Кологривый участвовал в кинофестивале «Семейные традиции».

Накануне президентских выборов в России в сети стали распространяться мемы о том, что Кологривый якобы призывал участвовать в акции «Полдень против Путина». Сам актер сказал, что проголосует электронно за «лидера нашей страны».

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