Актер из «Слова пацана» Кологривый после ареста извинился за дебош в баре

Актер Никита Кологривый, арестованный на семь суток за мелкое хулиганство, записал видео, где извинился за дебош в новосибирском баре. Запись опубликована в его телеграм-канале.

«Сейчас я понесу административное наказание за свои поступки, с чем я согласен и считаю, что я должен достойно это принять. Мои зрители не должны никаких иллюзий обо мне не составлять, они должны видеть, кто я и что я за человек. У меня от вас секретов нет. Поэтому еще раз попрошу прощения за свое поведение. Я считаю, что я исправлюсь и я вам докажу, что я достойный член общества», — сказал Кологривый.

В материалах дела говорилось, что Кологривый устроил дебош в ночь на 20 марта. Это произошло в баре Tangiers Lounge. Он ходил с голым торсом, матерился, бил бармена и официанта. Актер приставал к сотруднице заведения и укусил ее за бедра, когда она начала сопротивляться.

На суде Кологривый сказал, что раскаивается. Он добавил, что сожалеет об аресте, потому что хотел увидеться с дочерью. Кологривый решил не обжаловать решение суда.

Актера задержали 20 марта. СМИ писали, что ни он сам, ни его директор не извинились перед заведением. Позже его агент сообщила, что «все недопонимания уладили по обоюдному решению сторон».

Перед президентскими выборами в России в сети появились мемы о том, что Кологривый якобы призвал россиян участвовать в акции «Полдень против Путина». Сам актер позже сообщил, что будет голосовать онлайн за «лидера нашей страны».

Кологривый известен по ролям в фильме «По щучьему велению» и сериале «Слово пацана».

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