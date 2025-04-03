Убийство двух студенток вызвало протесты в Италии

В Италии обнаружили тела двух убитых студенток, 22-летних Сары Кампанеллы и Иларии Сулы, с разницей в 48 часов. Это привело к протестам в сицилийском городе Мессина и в столице страны и призывам к «культурному восстанию», сообщает The Guardian.

По данным издания, Сара Кампанелла училась на биомедицинском факультете. Она получила ножевое ранение на автобусной остановке в Мессине и скончалась по пути в больницу. Позже ее однокурсник, 27-летний Стефано Архентино, был арестован в городе Ното и признался в убийстве. Прокурор Мессины Антонио Д’Амато заявил, что Архентино «настойчиво и неоднократно» преследовал Кампанеллу с тех пор, как два года назад она начала учиться в университете.

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Тело Иларии Сулы, студентки факультета статистики Римского университета Ла Сапиенца было найдено в чемодане в лесополосе за пределами Рима 2 апреля. О ее пропаже без вести стало известно еще 23 марта. По подозрению в убийстве и сокрытии тела полиция допрашивает парня Сулы, 23-летнего Марка Сэмсона.

«[Смерть Сулы] была ужасным и жестоким убийством женщины, которое повергло нас в шок и горе. Мы больше не должны стоять в стороне и наблюдать за случаями фемицида», — заявила ректор Университета Ла Сапиенца Антонелла Полимени. В Университете Мессины прошла минута молчания в память о Кампанелле. Ректор Джованна Спатари заявила, что студенты «встревожены этим очередным эпизодом фемицида».

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The Guardian отмечает, что в результате случившегося число убийств женщин в Италии за этот год выросло до 11. В 2024 году было зафиксировано 113 случаев фемицида, из которых 99 были совершены родственниками, партнерами или бывшими партнерами. По словам секретаря правоцентристской партии Noi Moderati («Мы умеренные») Мары Карфаньи, Италия «не смогла развиваться с той же скоростью, что и другие страны, в культурном плане», поэтому ей необходимо «всеобщее восстание».

В марте правительство Италии одобрило законопроект, который впервые ввел в уголовное законодательство юридическое определение фемицида и наказание за это преступление в виде пожизненного заключения.