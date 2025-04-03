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Мир

Политик получила тысячи угроз убийством из-за призыва сделать прокладки бесплатными в общественных туалетах

2 минуты чтения 23:10 3 апреля

Аяка Есида, 27-летняя депутатка от Коммунистической партии Японии и член ассамблеи префектуры Миэ, опубликовала в своих соцсетях пост с предложением сделать гигиенические прокладки, «как и туалетную бумагу, доступными везде». После этого в ее адрес стали поступать угрозы, сообщает South China Morning Post.

Как пишет издание, пост вызвал бурную реакцию в интернете. «В ее возрасте она должна знать, что нужно носить с собой гигиенические прокладки для экстренных случаев», — говорилось в одном из сообщений, отправленных в секретариат ассамблеи Миэ.

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Однако с вечера 28 марта ассамблея в течение четырех дней получала ежеминутные сообщения с угрозой убийством Есиды. Все они были отправлены с одного электронного адреса. «Я убью члена ассамблеи Аяку Есиду, которая не берет с собой запасные прокладки, хотя она достаточно взрослая, чтобы все понимать!» — говорилось в каждом сообщении. Всего их пришло около восьми тысяч.

По словам политика, произошедшее имело «эффект запугивания» и помешало ее нормальной деятельности в ассамблее префектуры. Есида заявила, что подала официальную жалобу в местную полицию и что расследование уже ведется.

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Чисато Китанака, доцент кафедры социологии в Университете Хиросимы, заявила, что угрозы расправы из-за гигиенических средств — это «слишком сильная реакция», но подчеркнула, что оскорбления в адрес женщин, которые высказывают свое мнение, — это «тревожно частое явление». По ее словам, бурную реакцию могут вызвать любые темы: от поддержки работающих матерей до домашнего насилия.

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