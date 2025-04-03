СМИ: Европа нашла способ вовлечь США в миротворческую миссию в Украине

Один из сценариев развертывания сил европейского миротворческого контингента в Украине предполагает использование командных и разведывательных структур НАТО, что может косвенно вовлечь в осуществление этой миссии США. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на «пять официальных лиц, проинформированных о планах».

«Если мы собираемся перебросить силы из десятков стран [на Украину], то НАТО — это, действительно, единственный вариант [командования и управления], который мы можем использовать», — заявил один из собеседников издания.

В свою очередь, другие источники газеты отметили, что упомянутый сценарий является лишь одним из нескольких вариантов, которые обсуждались в ходе недавних переговоров под руководством Франции и Великобритании.

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Как полагает издание, использование структур и оперативных возможностей НАТО может стать одним из способов косвенно вовлечь в реализацию миротворческой миссии в Украине США. Ранее американская администрация заявляла, что не рассматривает возможность отправки своих миротворцев в зону российско-украинского конфликта. При этом FT напоминает, что только единогласное одобрение всеми членами альянса позволит использовать командование и другие ресурсы НАТО. Москва также называла появление европейских миротворцев в Украине неприемлемым.

Как отмечает FT, сторонники идеи об отправке европейских миротворцев также рассматривают участие НАТО как способ косвенного вовлечения в эту деятельность США. Президент Дональд Трамп ранее отказался участвовать в миротворческой миссии под руководством ЕС. Для задействования командования и других ресурсов НАТО потребуется единогласное одобрение членов альянса, подчеркивает издание.

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Скорое достижение мира в Украине было одним из предвыборных обещаний Трампа. При этом он постоянно откладывает сроки его выполнения. Сначала он обещал остановить войну за сутки, потом за несколько месяцев, а затем в Белом доме заявили, что для этого потребуется год. При этом США отказались предоставить Украине гарантии безопасности, фактически переложив эту задачу на своих европейских союзников.

В результате разработкой планов по обеспечению безопасности Украины занялись Франция и Великобритания. Французский президент Эмманюэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер ранее заявляли, что допускают отправку в Украину своих военных в рамках миротворческой миссии. По данным западной прессы, речь может идти о контингенте численностью до 30 тысяч человек. В свою очередь, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский накануне заявил, что принять участие в «поддержании мира» в Украине готовы в общей сложности 30 стран.