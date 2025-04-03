Девочку перепутали с пропавшей из психиатрического отделения женщиной и ввели ей нейролептик

11-летнюю девочку, чье имя не уточняется, задержала полиция Новой Зеландии в городе Гамильтон на Северном острове. Полицейские приняли ребенка за пропавшую из психиатрического отделения женщину. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, девочка переходила мост в северной части города, когда там проезжала полицейская машина. Правоохранители спутали ее с 20-летней пациенткой из-за «ограниченных вербальных способностей» ребенка.

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Они отвезли девочку в больницу, где ее поместили в «отделение интенсивной психиатрической терапии», несмотря на то, что одна из медсестер предположила, что девочка не похожа на пропавшую женщину и «напоминает ребенка».

«Пациентка А имеет инвалидность, из-за которой она не могла рассказать людям о себе», — говорится в обзоре Министерства здравоохранения, где речь идет о девочке. В больнице она отказалась принимать лекарства, предложенные персоналом, после чего ребенка схватили и ввели ей антипсихотический препарат, который «редко назначают детям».

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«Сотрудники исходили из того, что они дают лекарство взрослому, а не ребенку», — сказано в обзоре. Девочка провела в больнице более 12 часов, пока полиция не осознала свою ошибку и не позвонила ее семье, чтобы родители забрали ребенка.

Чиновник из Министерства здравоохранения Ричард Салливан извинился перед девочкой и ее семьей «за причиненные травму и страдания». После того, как стало известно о произошедшем, премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон объявил о начале расследования. The Guardian отмечает, что инцидент вызвал возмущение по всей стране.