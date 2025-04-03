EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

СМИ: Американским госслужащим запретили заводить отношения с гражданами Китая

2 минуты чтения 10:29

Работающим в Китае американским госслужащим и членам их семей запретили вступать в сексуальные и романтические отношения с китайскими гражданами. Об этом сообщает агентство Associated press (AP), ссылаясь на источники,

По их словам, соответствующее распоряжение в январе отдал бывший американский посол в Китае Николас Бернс незадолго до того, как покинуть свой пост. Агентство отмечает, что это первый подобный запрет, о котором стало известно после окончания Холодной войны.

Я вышла замуж за заключенного и пожалела об этом
Я вышла замуж за заключенного и пожалела об этом
Мы пробыли в браке всего год, но за это время я потеряла всех друзей. Развод стал облегчением
Общество12 минут чтения

«Политика была доведена до сведения американского персонала в Китае в устной и электронной форме в январе, но публично не объявлялась», — подчеркивает агентство.

Прошлым летом американским госслужащим уже запретили заводить отношения с китайскими гражданами, которые работают охранниками и обслуживающим персоналом в посольстве и пяти американских консульствах в Китае. 

Некоторые люди никогда не страдают похмельем
Некоторые люди никогда не страдают похмельем
Их не тошнит, не накрывает депрессия и не мучает тревожность. Вот в чем секрет
Общество7 минут чтения

Как сообщается, исключение из запрета может быть  сделано для тех работающих в Китае американских госслужащих, которые состояли в отношениях с гражданами Китая, до его введения. Для этого им потребуется подать соответствующее прошение. В случае, если оно будет отклонено, подателю придется сделать выбор — разорвать отношения с китайским гражданином, либо покинуть свой пост в американских государственных структурах.

Агентство отмечает, что подобного тотального запрета на отношения с иностранными гражданами не было уже много лет. В то же время американские госслужащие были обязаны докладывать своему руководству о любых интимных контактах с гражданами Китая.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я вышла замуж за заключенного и пожалела об этом
Общество
Я вышла замуж за заключенного и пожалела об этом
Мы пробыли в браке всего год, но за это время я потеряла всех друзей. Развод стал облегчением
00:01
Некоторые люди никогда не страдают похмельем
Общество
Некоторые люди никогда не страдают похмельем
Их не тошнит, не накрывает депрессия и не мучает тревожность. Вот в чем секрет
17:00 2 апреля
Я боролся за русскоязычных в Украине и отсидел за антивоенные посты в России
Общество
Я боролся за русскоязычных в Украине и отсидел за антивоенные посты в России
Я священник, но теперь мне запрещено служить и там, и там
00:01 2 апреля
Что вызвало новый патриотический срач
Политика
Что вызвало новый патриотический срач
И как в нем родился «образ русского воина»
19:08 1 апреля
Бывший официант построил самую дорогую компанию мира
Мир
Бывший официант построил самую дорогую компанию мира
Он переехал в США, не зная языка, а созданный им стартап чуть не обанкротился. Это была Nvidia
00:01 1 апреля
Я переехала в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехала в США, и мне не понравилось
За год жизни в Америке я поняла, что там небезопасно, дорого и невкусно. И вернулась в Турцию, где мы с мужем живем
00:01 31 марта
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования