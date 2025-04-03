СМИ: Американским госслужащим запретили заводить отношения с гражданами Китая

Работающим в Китае американским госслужащим и членам их семей запретили вступать в сексуальные и романтические отношения с китайскими гражданами. Об этом сообщает агентство Associated press (AP), ссылаясь на источники,

По их словам, соответствующее распоряжение в январе отдал бывший американский посол в Китае Николас Бернс незадолго до того, как покинуть свой пост. Агентство отмечает, что это первый подобный запрет, о котором стало известно после окончания Холодной войны.

Я вышла замуж за заключенного и пожалела об этом Мы пробыли в браке всего год, но за это время я потеряла всех друзей. Развод стал облегчением Общество 12 минут чтения

«Политика была доведена до сведения американского персонала в Китае в устной и электронной форме в январе, но публично не объявлялась», — подчеркивает агентство.

Прошлым летом американским госслужащим уже запретили заводить отношения с китайскими гражданами, которые работают охранниками и обслуживающим персоналом в посольстве и пяти американских консульствах в Китае.

Некоторые люди никогда не страдают похмельем Их не тошнит, не накрывает депрессия и не мучает тревожность. Вот в чем секрет Общество 7 минут чтения

Как сообщается, исключение из запрета может быть сделано для тех работающих в Китае американских госслужащих, которые состояли в отношениях с гражданами Китая, до его введения. Для этого им потребуется подать соответствующее прошение. В случае, если оно будет отклонено, подателю придется сделать выбор — разорвать отношения с китайским гражданином, либо покинуть свой пост в американских государственных структурах.

Агентство отмечает, что подобного тотального запрета на отношения с иностранными гражданами не было уже много лет. В то же время американские госслужащие были обязаны докладывать своему руководству о любых интимных контактах с гражданами Китая.