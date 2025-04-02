Без вести пропавшую восьмилетнюю девочку нашли у вступившего с ней в «брак» мужчины

В Сомали вспыхнули массовые протесты после того, как пропавшую без вести восьмилетнюю девочку нашли в доме взрослого мужчины, назвавшего себя ее «мужем». Об этом пишет Би-би-си.

В сентябре 2024 года года семья из Пунтленда, автономного района в восточной части страны, заявила о пропаже ребенка. По словам родственников, девочку забрала дальняя родственница, чтобы якобы отвезти к дяде.

Спустя несколько месяцев в интернете распространилось видео, на котором девочка читает Коран. Семья пропавшего ребенка узнала девочку на видео и начала ее поиски. Сообщается, что ребенка обнаружили в районе Кармо вместе с мужчиной по имени шейх Махмуд.

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Мужчина изначально утверждал, что просто обучает ребенка Корану, но после жалоб признался, что считает ее своей «женой». По его словам, отец восьмилетней девочки дал ему свое согласие на их «брак».

На вопрос журналистов Би-би-си о том, как он оправдывает «женитьбу» на девочке, Махмуд сослался на религиозные традиции и шафиитскую школу ислама. После замечаний со стороны исламских богословов страны он заявил, что не намерен отказываться от «брака».

25 марта силы безопасности провели операцию — они окружили дом Махмуда и ворвались внутрь. Мужчину обнаружили в комнате, где она заперся вместе с восьмилетней девочкой.

По данным полиции Пунтленда, сейчас девочка находится в безопасности, ее вернули домой к родителям. Силовики утверждают, что по факту произошедшего ведется расследование.

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Би-би-си пишет, что детские браки по-прежнему широко распространены в Сомали. Согласно докладу, опубликованному в 2020 году Фондом ООН в области народонаселения и правительством Сомали, 35% девушек, которым на тот момент было от 20 до 24 лет, вышли замуж будучи несовершеннолетними. В 2017 году этот показатель составлял 45%.

По данным издания, высокий уровень детских браков в стране обусловлен различными факторами, среди которых бедность, отсутствие безопасности и традиционные обычаи, которые часто не учитывают возраст девушки, которую собираются выдать замуж.



