Эксперты рассказали о растущей обиде Трампа на Кремль

Влияние советников президента США, которые агрессивно настроены по отношению к России, растет, а вместе с этим растет и личная обида Дональда Трампа на Кремль. Об этом президент аналитического центра Saratoga Foundation Глен Ховард заявил в интервью The Wall Street Journal.

Так, в качестве примера Ховард привел субботний пост Трампа в соцсети Truth Social, в котором американский президент оправдал стратегические интересы Вашингтона в Гренландии «китайским экспансионизмом» и «российской агрессией». Последняя фраза «была необычным выпадом в адрес Кремля», отметил Ховард.

Уже на следующий день Трамп не вдаваясь в подробности заявил о возможных новых пошлинах на российскую нефть, если Кремль сорвет заключение мирного соглашения по Украине.

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«Это будет означать, что если вы покупаете нефть из России, вы не сможете вести бизнес в Соединенных Штатах», — заявил Трамп NBC News в воскресенье утром, отметив, что был «очень зол» и «взбешен» предложением Владимира Путина обсудить введение в Украине временного управления ООН и президентские выборы.

Кроме того, Трамп заявил о крайнем сроке заключения сделки по Украине для Москвы. Конкретные сроки он не назвал, но отметил, что будет недоволен, если Кремль будет затягивать заключение мирного соглашения.

В то же время американский президент пообещал «большие проблемы» президенту Украины Владимиру Зеленскому, если Киев откажется от предложенной США сделки по редкоземельным металлам.