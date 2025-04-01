Сбежавший из части военный душил беременную сожительницу из-за денег

Томский гарнизонный суд приговорил военнослужащего Юрия Шадрина к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным в самовольном оставлении части на срок дольше месяца (ч. 5 ст 337 УК), угрозе убийством (ст. 119 УК) и разбое (ч. 2 ст. 162 УК), пишет издание «Сибирский экспресс».

Как сообщается, Шадрин незаконно покинул место службы в феврале 2024 года. После этого он вернулся домой к своей беременной сожительнице, чье имя не называется.

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Вскоре между ними возник конфликт, причиной которого стало пристрастие военного к спиртному. Сожительница предъявила ему претензии по этому поводу, а Шадрин в ответ избил ее и начал душить ремнем. «После этого Шадрин, приставив нож к животу, высказал в ее адрес угрозу убийством и причинением тяжкого вреда здоровью», — говорится в материалах дела.

Затем военный потребовал у женщины деньги, и она отдала ему все, что у нее было — 13,5 тысячи рублей. Получив деньги, Шадрин ушел. 11 июля 2024 года его задержали силовики.

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Как отмечает «Сибирский экспресс», в 2023 году Шадрина приговорили к двум годам колонии строгого режима. Тогда суд признал его виновным в угоне и повторном управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Издание полагает, что Шадрин завербовался в армию, находясь в местах лишения свободы.

Накануне стало известно о гибели военнослужащего-контрактника в Челябинске. Как сообщалось, 25-летний мужчина, чье имя не называется, выпал из окна квартиры на 15-м этаже, пытаясь сбежать от приехавшего к нему наряда военной полиции.